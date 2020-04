Stadtwerk am See: Energie- und Wasserversorgung gesichert

Die Strom-, Gas-, Wasser- und Mobilitätsversorgung in der Region ist sicher. Das Stadtwerk am See sichere dies mit zum Teil aufwändigen personellen und technischen Maßnahmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So würden beispielsweise die Schichtpläne für die Mitarbeiter neu organisiert und so angelegt, dass sie möglichst wenig Kontakt zueinander haben

„Eine sichere Versorgung unserer Lebensadern fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis vielfältiger Maßnahmen und guter Vorbereitung“, betont Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle im Schreiben. Demnach habe das Stadtwerk am See sein Krisenmanagement gut im Griff und sichert damit der Region eine stabile Strom-, Gas-, Wärme- und Trinkwasserversorgung. „Wir haben bereits Ende Februar eine Task-Force eingerichtet. Dieses Team, zusammengestellt aus Fach- und Führungskräften unterschiedlichster Arbeitsbereiche, tauscht sich regelmäßig auch am Wochenende aus, passt Pläne an, steht im Austausch mit Kommunen, Ländern und Verbänden und entscheidet über weitere Schritte.“

Zusätzlich habe das Stadtwerk am See Alarmpläne angepasst und Zutrittsbeschränkungen massiv verschärft. Die Arbeit in den Teams, insbesondere in den sensiblen Bereichen, habe man so organisiert, dass es immer Kollegen gibt, die einspringen können, wenn jemand krank sei oder sich um die Familie kümmern muss, berichtet Bürkle. Schon in den letzten Jahren hat man außerdem die Voraussetzungen für dezentrales Arbeiten, beispielsweise von daheim aus geschaffen.

Zum Schutz der eigenen Mitarbeiter und der Kunden hat das Stadtwerk die Kundenzentren geschlossen. Nun stünden die Mitarbeiter über die digitalen Kanäle für Fragen und Informationen parat. Alle Mitarbeiter in der Kundenberatung sind noch im Einsatz und garantieren eine Erreichbarkeit.

Das gelte auch für die Mobilität in der Region, die ja ebenfalls zu den Aufgaben des Stadtwerks gehört. Auch hier sei der Organisationsaufwand hoch, berichtet Bürkle. Er lobt: „Es läuft angesichts der wirklich schwierigen Situation reibungslos, die Mitarbeiter organisieren und motivieren sich gegenseitig, alle machen einen großartigen Job.“