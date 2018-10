Vor zwei Jahren war die Bürgerbeteiligung des Stadtwerks am See innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Nun bietet der regionale Energiedienstleister erneut sogenannte Genussrechte an. Bürger und Unternehmen bietet sich damit die Gelegenheit, sich am Stadtwerk zu beteiligen. Die Verzinsung für diese Genussrechte liegt für Energiekunden des Stadtwerks bei jährlich 2,7 Prozent, für Nichtkunden bei 2,0 Prozent, wie das Stadtwerk mitteilt. Mit den Genussrechten beteiligen sich Bürger am Erfolg des Stadtwerks. „Wir geben den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihr Geld bei einem hervorragend aufgestellten Unternehmen anzulegen, das zusätzlich in die Zukunft investiert“, sagt Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle laut Pressemitteilung. Es sei für alle ein Gewinn, wenn die Bürger sich „an ihrem Stadtwerk beteiligen und dafür attraktive Zinsen erhalten“, so Bürkle weiter. Die Bürger und Unternehmen können eine Beteiligung am Stadtwerk zwischen 1000 und 199 000 Euro zeichnen. Die Laufzeit beträgt mindestens sieben Jahre.

Die erste Auflage der Bürgerbeteiligung, die das Stadtwerk 2016 herausbrachte, war innerhalb weniger Wochen ausverkauft, schreibt das Unternehmen. Nun legt das Stadtwerk weitere 7,5 Millionen Euro auf. „Wir gehen davon aus, dass diese Summe bis zum Jahresende ausverkauft ist, vielleicht auch schon früher“, so der Stadtwerk-Chef. Die Menschen würden sich mit dem Stadwerk identifizieren, ist er sich sicher. Insbesondere die ökologische Ausrichtung des Stadtwerks habe für viele Anleger eine zusätzliche Rolle gespielt.

Die Argumente scheinen den Bürgern einzuleuchten: Ein guter Teil der Anlagesumme sei bereits vorgemerkt, berichtet Bürkle.