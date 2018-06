Stadtwerk am See begrüßt sechs neue Azubis und drei duale Studenten

Neue Gesichter beim Stadtwerk am See: Sechs Auszubildende und drei duale Studenten haben ihre Ausbildung beim Stadtwerk am See begonnen.

„Auftakt der Ausbildung ist unser Kennenlerntag, bei dem sich die neuen Auszubildenden in lockerer Atmosphäre in das Team einfügen können. Dazu haben wir dieses Jahr gemeinsam Flöße gebaut und sind damit im Bodensee gefahren“, berichtet Regine Weps, beim Stadtwerk für die Ausbildung verantwortlich. Insgesamt bildet das Stadtwerk 25 junge Menschen aus. Die Ausbildungsquote liege – bei insgesamt rund 300 Mitarbeitern – deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Das Stadtwerk bildet Anlagenmechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik sowie Industriekaufleute aus. Duale Studiengänge (BWL, Energiewirtschaft und Elektrotechnik) runden das Profil ab.