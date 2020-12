Die Stadtverwaltung Friedrichshafen bleibt von 24. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Für unvorhergesehene, besonders dringliche Angelegenheiten ist die Erreichbarkeit sichergestellt, teilt die Stadt mit.

Die Verwaltung mit Rathaus, Technischem Rathaus, städtischen Dienststellen und Ortsverwaltungen sowie das Medienhaus mit seinen Zweigstellen werden von Donnerstag, 24. Dezember, bis einschließlich Samstag, 2. Januar, geschlossen. Bereits ab Mittwoch, 16. Dezember, schließt die Tourist-Info. Ebenfalls geschlossen werden die städtischen Kindergärten. Dadurch will die Stadt eigenen Angaben nach einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten und insbesondere Kontakte in dem Zeitraum nach Weihnachten deutlich reduzieren. Der Winterdienst sowie andere wichtige Funktionen und Einrichtungen, wie etwa die Städtischen Baubetriebe, der Betrieb des Klärwerks und der Bereich der öffentlichen Sicherheit sind in dieser Zeit sichergestellt.

Für unvorhergesehene, besonders dringliche Angelegenheiten, wie die Ausstellung vorläufiger Pass- und Personalausweispapiere oder bei Sterbefällen, sind die Bereiche Bürgerservice und Standesamt von 28. bis 30. Dezember für Einwohner des gesamten Stadtgebiets dennoch erreichbar: Die Ortsverwaltung Kluftern bearbeitet ausschließlich dringende Angelegenheiten am Montag und Dienstag, 28. und 29. Dezember, die Ortsverwaltung Ailingen am Mittwoch, 30. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr. An diesen Tagen ist eine Bezahlung von Leistungen nur mit EC-Karte möglich.

Stadtverwaltung und Ortsverwaltungen werden ab Montag, 4. Januar, wieder geöffnet und erreichbar sein. Die Stadtkasse wird am 4. und 5. Januar noch aufgrund des Geschäftsjahreswechsels geschlossen sein und ist ab 7. Januar wieder erreichbar. Es wird auch im Jahr 2021 weiterhin um vorherige Terminvereinbarung online, per E-Mail oder telefonisch gebeten. Angelegenheiten beim Bürgerservice oder im Standesamt können vorab telefonisch oder online www.rathaustermin.friedrichshafen.de vereinbart werden: Ausländeramt 07541 / 203 21 62, Bürgeramt 07541 / 203 21 41 oder -21 42, Standesamt 0754 1/ 203 21 72. Die gesamte Stadtverwaltung ist außerdem erreichbar unter 07541 / 20 30. Auf www.friedrichshafen.de sind außerdem Ämter und Ansprechpartner zu finden und können kontaktiert werden.

Im Technischen Rathaus in der Charlottenstraße sind auch im neuen Jahr und bis auf Weiteres nur noch Vor-Ort-Termine nach vorheriger Anmeldung mit dem jeweiligen Amt – ebenfalls telefonisch oder per E-Mail – möglich. Die Besucherinnen und Besucher werden dann am Eingang abgeholt. Termine sind grundsätzlich von Montag- bis Freitagvormittag sowie an Donnerstagen nachmittags möglich.