Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen stellt der Stadtverkehr Friedrichshafen ab Montag, 23. März, bis auf Weiteres sämtliche Abendlinien ein. Damit entfallen die täglichen Busfahrten zwischen 20 und 24 Uhr. Das Ruftaxi im Abendverkehr (RiA) verkehrt wie gewohnt zwischen 20.15 und 0.25 Uhr – an Wochenenden bis 3.25 Uhr. RiA muss unter Telefon 07541 / 250 25 mindestens 30 Minuten vor der Fahrt vorbestellt werden. Damit will der Stadtverkehr Beschäftigten in systemkritischen Berufen auch abends eine Fahrmöglichkeit bieten.