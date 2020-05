Stadtverkehr kontrolliert wieder: Viele Nichtzahler

Die Fahrschein-Kontrollen, die seit dieser Woche im Stadtverkehr wieder durchgeführt werden, zeigen laut einer Pressemitteilung eine sehr hohe Quote von Nichtzahlern. In Friedrichshafen hätten bei Stichproben seit Anfang der Woche zwischen 30 und 50 Prozent der Fahrgäste keinen gültigen Fahrschein gehabt. Das sei alarmierend, wird Stadtverkehr-Geschäftsführer Norbert Schültke zitiert.

Wenn die weniger gewordenen Fahrgäste nicht zahlen, gehe das noch mehr an die Substanz der Unternehmen. Aussagen wie ‚Ja wie, muss man denn jetzt wieder bezahlen?‘ hätten die Kontrolleure zu hören bekommen. Um die Fahrgäste und Busfahrer zu schützen sei nicht kontrolliert worden. Aber das sei laut Mitteilung kein Freifahrschein gewesen. Der Stadtverkehr wie auch der Verbund hätten immer wieder darauf hingewiesen, dass man einen Fahrschein benötigt und wo man diesen bekommt.

Nun werden die Fahrgäste kontrolliert, bevor sie in den Bus einsteigen und hätten so die Chance, noch einen Fahrschein zu kaufen. An den Einnahmen hingen laut Mitteilung unter anderem auch die Gehälter der Busfahrer.

Fahrscheine sind erhältlich als Handy-Ticket in der App „DB Navigator“ oder mit der Bodo-E-Card. Auch an den Fahrscheinautomaten an den Schienenhaltepunkten kann man Fahrscheine auch für den Bus kaufen.