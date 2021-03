Stadtverkehr in Friedrichshafen führt Ein-Euro-Tarif für Kurzstrecke ein

Der Stadtverkehr in Friedrichshafen führt am Donnerstag, 1. April, mit der Bodo-eCard einen neuen Kurzstreckentarif ein. Damit kostet die Fahrt bis zu 1,5 Kilometer Luftlinie Entfernung mit der eCard nur noch ein Euro. Der Fahrpreis für eine längere Fahrt mit der eCard beträgt wie bisher 1,90 Euro. Und wer einen Fahrschein beim Fahrer kauft, zahlt 2,40 Euro. Das Angebot gilt im gesamten Friedrichshafener Stadtgebiet.

„Mit dem neuen Ein-Euro-Ticket möchten wir den Häflerinnen und Häflern den Umstieg in die Busse erleichtern und attraktiver machen – insbesondere bei kleineren Entfernungen“, erklärt OB Andreas Brand. „Gerade, wenn man nicht so gut zu Fuß unterwegs ist oder das Wetter nicht so ganz mitspielt ist das doch eine gute Alternative für kurze Wege in der Innenstadt“, ergänzt Stadtverkehrs-Chef Norbert Schültke in der Mitteilung. Für nur einen Euro kommt man künftig beispielsweise vom Hafenbahnhof in die Kitzenwiese und zum Riedlehof oder vom Stadtbahnhof nach Oberhof.

Voraussetzung zur Nutzung des neuen Angebots ist die eCard des Verkehrsverbundes Bodo. Damit „checkt“ man sich beim Ein- und Ausstieg an den Terminals in den Bussen ein und aus. Das Abrechnungssystem errechnet die Distanz zwischen den Haltestellen und berechnet automatisch den günstigsten Preis. „Gerade in diesen Zeiten ist die kontaktlose schnelle Bezahlung sehr vorteilhaft. Wer möchte da noch groß mit Bargeld hantieren, wenn er so komfortabel und sicher bezahlen kann“, sagt Schültke.