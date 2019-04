Stadtverkehr führt Ein-Euro-Tarif an Samstagen ein

Im Friedrichshafener Stadtverkehr gibt es ab Samstag, 4. Mai, einen neuen Tarif. Das berichten die Stadtwerke am See. Damit kostet die Hin- und Rückfahrt bis Jahresende an Samstagen im Stadtgebiet nur die Hälfte, denn der Hinfahrschein zum Normalpreis gilt auch für die Rückfahrt.

Die Hin- und Rückfahrt kostet damit für einen Erwachsenen 2,20 Euro (Kind 6-14 Jahre: 1,30 Euro). Günstiger wird es für Inhaber der bodo eCard: Sie zahlen an Samstagen nur einen Euro für jede Fahrt im Häfler Stadtgebiet.

Tarif soll Innenstadt stärken

Der Sondertarif gilt ebenso in den Zügen und Regionalbussen im Stadtgebiet. „Mit unserer neuen Aktion stärken wir das Samstags-Shopping in der Innenstadt, bieten Alternativen zum Auto und entlasten die Parkhäuser in der Stadt“, erklärt Stadtverkehrs-Chef Norbert Schültke. Nach dem Brand im Parkhaus Am See stehen derzeit weniger Parkplätze in der Innenstadt zur Verfügung.

„Das ist eine attraktive Maßnahme für Gelegenheits-Fahrgäste als auch für unsere eCard-Inhaber. Wir sind uns sicher, dass wir damit vielen Häflern den Umstieg vom Auto in den Bus schmackhaft machen können“, so Schültke. Rund 120.000 Euro lässt sich die Stadtverkehrs-Gesellschaft diese Aktion kosten. Die Auswirkung des Angebots auf das Nutzungsverhalten der Busfahrgäste will man beim Stadtverkehr genau analysieren und neue Erkenntnisse gewinnen. Eine ähnliche Aktion gab es bereits 2017 und 2018 an den Advents-Samstagen.