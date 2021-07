Stadtverkehr bietet Sonderfahrten zur IBO-Messe

Zur „IBO“ und den weiteren Parallel-Veranstaltungen in der Messe vom 8. bis 11. Juli verkehrt nach Angaben von Stadtverkehr Friedrichshafen die Linie MX – der MesseExpress – wieder zwischen Stadtbahnhof, Hafenbahnhof und Messegelände. Auf dieser Linie ist die Fahrt kostenlos. Vormittags von 9 Uhr bis 13 Uhr fährt MX ab Stadtbahnhof zu den Minuten .40 und .55 und ab Hafenbahnhof zur Minute .15 jeweils im Stundentakt. Zurück in die Stadt geht es im 20-Minuten-Takt von den beiden Messe-Haltestellen: „Messe Ost“ von 12.57 Uhr bis 18.57 Uhr (am Freitag bis 20.57 Uhr) zu den Taktminuten .17, .37 und .57. An der „Messe West“ von 13 bis 19 Uhr (am Freitag bis 21 Uhr) zu den Taktminuten .00, .20 und .40

Eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit zur Messe bietet die Stadtverkehr-Linie 5. Hier fahren die Busse nach dem regulären Fahrplan. Zusätzlich verkehren Direktbusse zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ab Stadtbahnhof zur Minute .30 sowie zur Minute .58 ab Hafenbahnhof. Im Unterschied zum kostenlosen MesseExpress, den die Messe finanziert, benötigen die Fahrgäste in den Bussen der Linie 5 einen gültigen Fahrausweis. Die Fahrplanzeiten können auch im Internet unter www.stadtverkehr-fn.de abgerufen werden.