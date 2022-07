Stadtverkehr bietet Sonderfahrten zum Seehasenfest

Der Häfler Stadtverkehr erweitert seinen Fahrplan während des Seehasenfestes vom 14. bis 18. Juli, um den Besuchern unbeschwerte Festtage und eine sichere Heimreise zu bescheren. Die Stadtbusse verkehren am Donnerstag, Freitag, Sonntag und Montag bis Mitternacht, wie die Stadtverkehrsgesellschaft mitteilt. Am Samstag fahren die Busse bis 2 Uhr nachts und der Fahrplan wird nochmals verdichtet. So gibt es an diesem Tag von 15 bis 1 Uhr zwischen Ailingen, Solarstadt, Bodensee-Center und Hafen-/Stadtbahnhof einen Zehn-Minuten-Takt. Die Busse sind am Sonntag zudem ab 10 Uhr im Ein-Stunden-Takt statt im Zwei-Stunden-Takt unterwegs.

Neben dem Neun-Euro-Ticket empfiehlt der Stadtverkehr für die Fahrt zum Fest den Kauf einer Tageskarte. Die Häfler Tageskarte kostet 2,80 Euro für Kinder, 4,80 Euro für Erwachsene und 7,60 Euro für Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern. Sie berechtigt zu beliebig vielen Busfahrten im Friedrichshafener Stadtgebiet am jeweiligen Lösungstag. Für Gruppen von bis zu fünf gemeinsam reisenden Personen ist die Bodo-Tageskarte für 10,50 Euro das richtige Ticket. Damit kann man mit Bus und Zug in bis zu drei Tarifzonen fahren.

Durch den erweiterten Fahrplan der Tageslinien sind die Abendlinien sowie das Ruftaxi im Abendverkehr (RiA) während des Seehasenfestes nicht im Einsatz. Außerdem können aufgrund des Festumzuges am Sonntag, 17. Juli in der Zeit von 9 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr die Haltestellen „Stadtmitte“, „Stadtbahnhof“, „St. Elisabeth“, „Hochstraße“, „Eugenstraße“, „Franziskusplatz“, „Riedleparkstraße“ und „Charlottenstraße“ nicht bedient werden. Die Linie 1 beginnt in diesem Zeitraum an der Haltestelle „Friedhof“ und die Linie 2 endet dort. Die Linie 5 von der Messe in Richtung Klinikum fährt ab der Haltestelle „Bodensee-Center“ über den Maybachplatz zur Haltestelle „Montafonstraße“. Die Linien 9, 11 und 12 beginnen und enden an der Haltestelle „Maybachplatz“ und die Linie 16 endet an der Haltestelle „Schwabstraße“. Am Seehasenmontag verkehren die in den Fahrplänen mit „Zusatzfahrt an Schultagen“ aufgelisteten Fahrten nicht.