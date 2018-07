Stadtschultheißen: Nicht selten politisch überfordert

Mit dem ersten Schultheißen Friedrichshafens, Karl Schmid (1811-1820), und den beiden Bürgermeistern Joseph Prielmayer (1755-1824) sowie Franz Benz (1749 - um 1825) amtierten nach dem „Württembergischen Organisationsmanifest“ noch Personen an der Spitze der Gemeindeverwaltung, die in Buchhorn geboren waren und einen zusätzlichen Beruf ausübten. Benz war zum Beispiel dem Schlossergewerbe zugehörig. Im Zuge des Verwaltungsedikts für die württembergischen Gemeinden (1822) wurde mit Johann von Steffelin (1754-1838) ein reiner Verwaltungsbeamter als erster Stadtschultheiß Friedrichshafens von der männlichen Bürgerschaft unter drei Kandidaten vorgeschlagen und von staatlicher Seite bestätigt. Steffelin amtierte zuvor unglücklich als Oberamtmann (heute: Landrat) in Neckarsulm; wegen Unregelmäßigkeiten wurde er dort seines Amtes enthoben. Schon zur Zeit der Segelschiffe, seit 1813, war Steffelin Hafendirektor, der die Einführung der Dampfschifffahrt noch miterlebte.

Seine Nachfolger Ernst Gleichauf (1790-1851) und Karl Schubart (1807-1857) fielen beim vorgesetzten Oberamtmann eher tadelnswert auf, der Schubarts „sittliches Verhalten (…) keineswegs lobenswert“ rügte. Gleichauf wurde gar wegen Unterschlagung der Prozess gemacht. Mit dem aus Oberndorf im Schwarzwald stammenden Edmund Miettinger (1815-1885) kam kurz nach Niederschlagung der bürgerlichen Revolution, die in Bezug auf das Stadtschultheißen-Amt unter anderem die Ernennung auf Lebenszeit abschaffen wollte, wieder ein obrigkeitsstaatlicher Typus zum Zuge, der nur dienstags und freitags im Rathaus anzutreffen war und im Kurhaus mit dem russischen Großfürsten Glücksspiele ausfocht. Letzteres ist nicht sehr verwunderlich, war Miettinger doch 1855 Amtsverweser beim Württembergischen Hofdomänenamt in Friedrichshafen gewesen.

Ganz anders agierte der in Wilsingen (bei Münsingen) gebürtige Peter Schmid (1859-1907): Als ehemaliger Mitarbeiter der Stuttgarter Kämmerei und als Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied der Friedrichshafener Handwerkerbank war er technischen Neuerungen eher zugetan. So fiel in seine Amtszeit nicht nur die Einführung moderner Versorgung (Strom- und Wasserversorgung), sondern auch der Ersatz des schmucklosen Rathauses durch einen neugotischen Bau. Im Jahr 1900 wurde Schmid zudem als Kandidat der Deutschen Partei bei den Wahlen zum württembergischen Landtag aufgestellt.

Erhielten Prielmayer, Steffelin, Miettinger und Schmid posthum Namensgebungen zu Straßen und Plätzen, so blieb eine Würdigung bislang aus: Adolf Mayer (1871-1932) aus Felldorf bei Horb a. N. war wie sein Vorgänger Schmid im Verwaltungsdienst ausgebildet worden. Als fleißiger und akkurater Verwalter war es vor allem sein Verdienst, dass Graf Ferdinand von Zeppelin im Jahr 1908/09 die Luftschiff-Industrie ohne nennenswerte, aber durchaus vorhandene Widerstände im Gemeinderat und in der Bevölkerung ansiedeln konnte. Auch war es Mayer, der aktiv dafür sorgte, dass das Stadtoberhaupt einen Sitz im Aufsichtsrat der Zeppelin-Stiftung zugesprochen bekam. Seine Nähe zur Industrie spiegelt sich auch in seiner Funktion als Verwaltungsdirektor der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke in Biberach wider.

Mit Zunahme der Bevölkerung, der Industrie und der Bedeutung der Stadt Friedrichshafen stiegen gleichzeitig auch die Ansprüche an das Amt des Stadtschultheißen. Vor allem im 19. Jahrhundert wurden die Amtsträger von der technischen Entwicklung nicht selten überrollt. Oft waren sie schon mit der täglichen Verwaltungsarbeit oder auch hinsichtlich des gesellschaftlichen Fortschritts politisch überfordert. (jo)