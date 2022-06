„Stadtradeln“ startet auf dem Schlemmermarkt

Strampeln für ein gutes Klima: Beim Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz fällt am Samstag, 18. Juni, der Startschuss für die dreiwöchige Klimaschutzaktion „Stadtradeln“. Wie die Stadt mitteilt, spricht bei der Eröffnungsfeier der Erste Bürgermeister Fabian Müller. Bis 8. Juli heißt es, möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Kilometer auf dem Weg zur Arbeit oder privat geradelt wurden.

Zum Auftakt gibt es auf der Bühne des Schlemmermarkts ab 11.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Nachdem Fabian Müller die Gäste begrüßt hat, werden die Teilnehmer der Sternfahrt willkommen geheißen. Um 11.45 Uhr spricht Stefan Haufs, Organisator der Aktion „Stadtradeln“ beim Landratsamt Bodenseekreis. Um 12 Uhr und um 13.30 Uhr steht Daniel Rall mit seiner Show auf der Bühne. Der Wettkönig und Weltrekord-Halter zeigt laut Pressemitteilung spektakuläre Tricks, atemberaubende Stunts und Biking der Spitzenklasse. Gleich mehrfach tritt die Gruppe „Strandgut“ auf.

Auf dem Kirchplatz direkt hinter der St.-Nikolaus-Kirche ist der Fun-Parcours „Art Pumptrac“ aufgebaut sowie ein Fahrrad-Check der „Radkultur“, bei dem das eigene Fahrrad auf den Prüfstand kommt. Beim Fotowettbewerb „RadStar“ sollen Bike und Radler in Szene gesetzt werden. Die restlichen Aktionen finden direkt auf dem Adenauerplatz statt: Am Fahrsimulator können Interessierte ihre Reaktionszeit beim virtuellen Training der Verkehrswacht Bodenseekreis prüfen. Der ADAC informiert am Stand über Fragen rund ums Rad. Der RSV Seerose stellt sich und die Aktivitäten des Radsportvereins vor.

Wer mit dem Fahrrad kommt, muss sein Rad auf dem Kirchplatz abstellen, informiert die Stadt. Auf dem Schlemmermarkt seien keine Fahrräder erlaubt.

Im Vorfeld des Geschehens auf dem Adenauerplatz findet zum Start der „Stadtradeln“-Kampagne am Samstag, 18. Juni, eine kreisweite Sternfahrt aller 15 teilnehmenden Kommunen im Bodenseekreis statt. Es gibt vier Touren, die durch erfahrene Tour-Guides begleitet werden. Alle Touren sind so geplant, dass mit einer Ankunft ab 11 Uhr in Friedrichshafen zu rechnen ist. Mitfahren können alle, auch gemütliche Radlerinnen und Radler sowie Familien, heißt es in der Ankündigung.

Die Tour 1 führt von Neukirch, Meckenbeuren, Tettnang, Langenargen, Kressbronn und Eriskirch nach Friedrichshafen. Tour 2 startet von Überlingen, über Uhldingen-Mühlhofen und Daisendorf. Tour 3 führt von Frickingen, Bermatingen über Markdorf. Tour 4 startet im Deggenhausertal über Oberteuringen. Die genauen Abfahrtszeiten und -orte sind im Internet unter www.stadtradeln.de/bodenseekreis zu finden.

Die Häflerinnen und Häfler haben vom 18. Juni bis 8. Juli insgesamt 21 Tage lang Zeit, im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und so ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Unternehmen, Schulen, Vereine und Freundeskreise können sich in Teams gegenseitig zum Kilometersammeln herausfordern.

Die Registrierung erfolgt online. Man kann einem virtuellen Team beitreten oder eine eigene Mannschaft gründen. Wer will, kann aber auch als Einzelperson, die geradelten Kilometer erfassen. Wer sich nicht online registrieren und auch den Online-Kalender nicht nutzen möchte, kann den Erfassungsbogen einfach ausdrucken, ausfüllen und ihn an Stefan Valentin, Stadtbauamt, Charlottenstraße, 88045 Friedrichshafen, senden.

Für alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es ab dem 8. Juli eine siebentägige Nachtragefrist. Danach sind keine Einträge mehr möglich und geradelte Kilometer verloren. Zugelassen sind alle Fahrräder, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten, also auch Pedelecs bis 250 Watt.

Die besten Teams aus dem gesamten Bodenseekreis, also auch alle Teams die für Friedrichshafen starten, werden mit interessanten Preisen für ihre Leistungen belohnt.