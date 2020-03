Beim Stadtorchester Friedrichshafen geht es mit einem Probenwochenende und Zusatzproben in die heiße Phase der Vorbereitung des diesjährigen Konzerts in der Reihe „Classic Winds“. Ein bekannter Solist wie in den vergangenen Jahren wird am Samstag, 14. März, nicht dabei sein.

„Wir wollen zeigen, dass wir auch alleine ein Konzert stemmen können“, betonte Musikdirektor Pietro Sarno beim Probengespräch. Das sei übrigens auch der Wunsch der Orchestermitglieder gewesen. So dürfen sich die Zuhörer auf eine spannende Reise ins „Unbekannte“ mit originaler sinfonischer Blasmusik freuen.

Eine charmante Ouvertüre in das Werk „Beyond the Horizon“ von Rossano Galante. Der vor allem als Filmkomponist in Hollywood arbeitende Amerikaner zeichnet ein musikalisches Bild – jenseits des Horizonts mit kraftvollen Fanfaren und mitreißenden Melodien. Die folgende „Second Suite in F for Military Band“ von Gustav Holst ist bei Blasmusikliebhabern sicherlich bekannt. Aber im Entstehungsjahr 1911 gelang dem englischen Komponisten, ein Meisterwerk mit einer ganz neuen, „unbekannten“ Tonsprache und öffnete den Weg zum sinfonischen Blasorchester mit eigenständigen Kompositionen. In der Probe legte Sarno sehr viel Wert auf große Durchsichtigkeit und genaue Artikulation des „Klassikers“ für Blasorchester. Die auf kontrastreichen Folksongs basierende viersätzige Komposition fordert versierte Solisten durch das ganze Orchester. Im Finalsatz „Fantasy on the Dargason“ wird die englische Tanzmelodie aus dem 16. Jahrhundert kunstvoll mit dem bekannten Folksong „Greensleeves“ kombiniert. Und am Ende wetteifert die Piccoloflöte mit der Tuba um den letzten Ton.

Ganz bewusst will Sarno mit der 2003 entstandenen Komposition „Traveler“ von David Maslanka vor der Pause einen Kontrast setzten. Das Auftragswerk war das Geschenk von Studenten für ihren Professor und Dirigenten Ray Lichtenwalter zu dessen Pensionierung. Ausgehend von einem Bach-Choral, schildert Maslanka die Freude, Sorgen, Karriere und zur Ruhe kommend als Momente eines Lebens. Großartige Tutti-Stellen wechseln mit kammermusikalischen Einschüben. Wie bereits in der 4. Sinfonie, vor zwei Jahren vom Stadtorchester aufgeführt, werden die Holzbläser technisch besonders herausgefordert. Die Blechbläser müssen alle dynamischen Abstufungen beherrschen. Das Schlagwerk, insbesondere die Stabspiele erhalten zusammen mit dem Klavier eine gewichte Rolle.

Ein musikalischer Leckerbissen erwartet die Zuhörer nach der Pause mit den „Rumänischen Tänzen“ von Thomas Doss. Das etwa halbstündige Werk ist aufgrund des höchsten Schwierigkeitsgrades 6 eher selten als Ganzes zu hören. Aus über 1000 zusammengetragenen Liedern nach intensiver Recherche hat Doss sechs Sätze mit verschiedenen rumänischen Volksliedern zusammengestellt und bearbeitet. Neben vielen Solopassagen gibt es aber auch wilde Improvisationen, die den freien Charakter rumänischer Tanzmusik verdeutlichen. Hier darf man gespannt sein, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Komponisten im Januar bei der Aufführung der „Zeppelin-Sinfonie“ in Ulm auf die Interpretation der „Rumänischen Tänze“ auswirkt.