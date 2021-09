Stadtorchester Friedrichshafen im Kulturhaus Caserne

Das letzte Konzert vor Publikum hat das Stadtorchester Friedrichhafen im Januar 2020 in Ulm gegeben. Das nach langer Durststrecke vorbereitete Summerwinds-Konzert für den 24. Juli musste wegen schlechten Wetters ausfallen. Aber Musikdirektor Pietro Sarno und seine Musikerinnen und Musiker lassen sich nicht unterkriegen. Gleich eine Woche nach der Sommerpause wurde das geplante Open-Air-Konzert am Mittwochabend im Innenhof der Kulturhaus Caserne nachgeholt. Die Decke für die Liegewiese am Graf-Zeppelin-Haus hatten die Besucher gegen Schal und wärmende Jacke getauscht. Der unerwartet große Zuspruch hat gezeigt: Die Häfler wollen ihr Stadtorchester endlich wieder live erleben.

Spanische und jazzige Klänge hatte Sarno für das Abendkonzert herausgesucht. Zum Einspielen lag „Yakka“, ein Werk des Spaniers Pascual Vilaplana, Gewinner zahlreicher Preise für Dirigieren und Komposition, auf den Pulten. In straffer Rhythmik mit Kastagnetten, aber auch lyrischen Zwischenteilen mit perlenden Klarinettengirlanden, bekam der Pasodoble farbiges Kolorit.

Aus der „Suite für Jazz-Orchester“ von Dmitri Schostakowitsch passte der Ohrwurm „Second Waltz“ mit seinen sonoren Soli und federnder Begleitung zur hereinbrechenden Abenddämmerung. In die Frühgeschichte des Jazz führte „Ein Amerikaner in Paris“. George Gershwin hatte das rhapsodische Orchesterwerk 1928 nach einem Besuch in Paris komponiert. Nach einem kräftigen Jazz-Akkord begann der Spaziergang des Amerikaners durch die Weltmetropole.

Champs-Élysée, Grand Palais oder Kathedrale bekamen durch die farbenreiche Instrumentation unter Sarnos Leitung plastische Gestalt. Nicht zu vergessen der „Geräuschemacher“ mit Taxi-Hupe oder Trillerpfeife. Das auftretende Heimweh mit einem schön ausmusizierten, wehmütigen Blues wischte das Orchester im grandiosen Finale in vollem Tuttiklang wieder beiseite. „Am schönsten ist es zwar zu Hause, aber Paris ist auch nicht zu verachten“.

Im Mittelpunkt stand der Auszug aus den beiden Suiten der Oper „Carmen“ von George Bizet. Hiroki Takahashi fordert in seinem Arrangement alle Register eines sinfonisches Blasorchesters der Höchststufe. In vollem Gesamtklang beim Torero-Auftritt, emphatisch im Unheil ankündigenden Schicksalsmotiv oder tänzerisch leicht in der „Aragonaise“ gestaltete das Stadtorchester die verschiedenen Stimmungsbilder.

Immer wieder gab es eindrucksvolle Soli auf allen Instrumenten. Besonders schön die „Wachablösung“ mit Trompetenfanfaren und Piccolo-Flöte, das Tenorhorn für den Torèador oder das Saxophon in der berühmten „Habanera“ der Carmen.

Ein sehr geheimnisvoller Einstieg gelang den Flöten im letzten Abschnitt im Zigeunertanz. In einem behutsamen Aufbau führte Sarno dann mit ansteigender Dynamik und Tempo zum ekstatischen Höhepunkt.

Für den verdienten reichhaltigen Applaus gab es als Zugabe, trotz inzwischen klammer Finger und kalter Mundstücke als Zugabe den ruhigen „Abendmond“ von Thiemo Krass.