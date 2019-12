Stadtorchester überzeugt mit farbenreichem Programm

Großen Zuspruch fand das traditionelle Benefiz-Konzert des Stadtorchesters Friedrichshafen am Vorabend des dritten Advents. So war die Kirche St. Nikolaus auch mit ganzen Familien von Enkeln bis zu den Großeltern bis auf den letzten Platz besetzt. Musikdirektor Pietro Sarno hatte für die besinnliche Stunde wieder eine gute Mischung von Werken mit hohem Wiedererkennungswert, aber in sehr interessanten Arrangements, herausgesucht. Nikolai Gersak bereicherte mit seinen Orgel-Beiträgen die vorweihnachtliche Stimmung.

Sehr gelungen der Einstieg mit der Fantasie „Mentis“ von Thiemo Krass. Ausgehend vom tiefen Holz-Satz entwickelte sich ein voller Tuttiklang bei „Maria durch ein’ Dornwald ging“. Sonore Posaunen, Trompetenfanfaren, Röhrenglocken und Becken gaben dem festlichen „Macht hoch die Tür“ strahlenden Glanz. Der Erfolg des Märchenfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Weihnachtsprogramm der Fernsehsender beruht auch auf der eingängigen Musik von Karel Svoboda.

In dem farbenreich instrumentierten Arrangement von Guido Rennert präsentierten die Musiker ausdrucksstark die bekanntesten Melodien, Motive für Aschenbrödel, den Prinz oder der bösen Stiefmutter der originalen Filmmusik. Ein stimmungsvoller Ruhepunkt war das Euphonium-Solo von Frank Naulin im Benedictus aus „A Mass for Peace“. Das originale Cello-Solo aus der Messe von Karl Jenkins, ursprünglich den Opfern des Kosovo-Krieges gewidmet, gestaltete der Solist mit runder Tonentwicklung und langen Phrasierungsbögen. Dabei wurde er einfühlsam von der Saxophongruppe oder Soloinstrumenten aus dem Orchester begleitet.

In den drei Choralbearbeitungen zu „Nun Komm der Heiden Heiland“ arbeitet Johann Sebastian Bach mit verschiedenen Formen. Zunächst legte Nikolai Gersak über ruhigen Bass-Schritten und imitierenden Mittelstimmen die hellklingende Hauptstimme darüber. Reichhaltige Verzierung bekam die Sopranstimme dann über bewegten, kanonartigen Nebenmelodien. In vollem Werk wanderte die Melodie breit ausladend ins Pedal mit schön ausgespielten Oberstimmen auf den Manualen.

Als Register durften dieses Jahr die Hörner und Klarinetten hervortreten. Beide hatten sich Highlights aus Amerika herausgesucht. Im Musical-Hit von Judy Garland „Have Yourself A Merry Little Christmas“ bewunderte man den runden, warmen Hornklang, die dichten Harmonien in sauberster Intonation der sechs Solisten. Beschwingt gaben sich die Klarinetten mit „Sleigh Ride“ von Leroy Anderson. Als „Klarinettenchor“, also alle B-Klarinetten, Alt- und Bass-Klarinette, kamen die Zuhörer in den Genuss einer stilistisch einwandfreien, swingenden Schlittenfahrt. Das letzte Stück stammt aus der Feder von Julie Giroux und der CD „Christmas gone crazy“. Verrückt, den geraden Takt des „Little Drummer Boys“ mit dem ungeraden Takt des „Bolero“ von Ravel zu kombinieren. Aber unter der sicheren Leitung von Pietro Sarno gelang das rhythmische Experiment ohne große Mühe und führte zu begeistertem Applaus. Vor dem abschließenden Gemeindelied „Tochter Zion“ sah man großes Schmunzeln beim Stadtorchester und den Zuhörern. Gersak hatte in seinem Vorspiel die Melodie in einer jazzigen Fassung zunächst gut versteckt. Die Spendenkommen dem Kinderhospiz St. Nikolaus zugute.