Stadtkasse nur nach Terminvereinbarung erreichbar

Ab Dienstag, 1. November sind persönliche Gespräche mit den Mitarbeitenden der Stadtkasse der Stadt Friedrichshafen und Zahlungen am Schalter nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, wie die Stadt mitteilt. Diese können vorab mit der zuständigen Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter vereinbart werden. Es ist auch möglich, Termine telefonisch unter der Nummer 07541 / 203 13 16 oder per E-Mail stadtkasse@friedrichshafen.de zu vereinbaren. Ab 1. Dezember können Termine außerdem online über www.rathaustermin.friedrichshafen.de gebucht werden. Persönliche Gesprächstermine und Zahlungen am Schalter sind nur innerhalb der Öffnungszeiten von mittwochs bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr möglich.