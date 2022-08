Stadtführungen auf Deutsch und Englisch – Bootsfahrt wegen Niedrigwasser abgesagt

Die nächsten Führungen durch die Zeppelinstadt der Tourist-Info sind am Dienstag, 23. August, und am Samstag, 27. August, jeweils um 10 Uhr. Vom Stadtbahnhof über den Schlosssteg und die Schlosskirche bis zum Zeppelin Museum lernen die Teilnehmenden alle Sehenswürdigkeiten der Innenstadt kennen. Treffpunkt ist die Tourist-Information am Stadtbahnhof.

Die Kosten für die Führung betragen sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre und Besitzer der Bodensee Card Plus nehmen kostenlos teil, mit der Friedrichshafener Gästekarte und der Echt Bodensee Card gibt es einen Euro Ermäßigung. Eine Anmeldung ist per Telefon, E-Mail, durch eine Online-Buchung oder vor Ort in der Tourist-Information möglich.

Die geführten Schiffsrundfahrten mit der MS Seeschwalbe, welche in der Regel jeden Samstag stattfinden, können ab 13. August bis auf Weiteres aufgrund von Niedrigwasser nicht mehr angeboten werden.

Eine kurzweilige Stadtführung in englischer Sprache wird von der Tourist-Info am Samstag, 27. August, um 10 Uhr angeboten. Bei der „guided city tour of Friedrichshafen“ lernen Gäste und Einheimische die Geschichte der Kulturstadt anhand ausgewählter Bauten und interessanter Überlieferungen kennen. Treffpunkt ist ebenfalls an der Tourist-Information am Stadtbahnhof. Die Kosten hierfür betragen sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre und Besitzer der Bodensee Card Plus nehmen kostenlos teil, mit der Friedrichshafener Gästekarte und der Echt Bodensee Card gibt es einen Euro Ermäßigung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information Friedrichshafen unter Telefon 07541 203/55444 erhältlich und unter www.tourismus.friedrichshafen.de