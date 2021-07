„Stadtführung“ mit der MS Seeschwalbe

Am Samstag, 10. Juli, 12 Uhr heißt es „Leinen los“ und das nostalgische Mahagoni-Holzboot legt ab zu einer Stadtführung. Die Fahrt geht entlang der Uferpromenade. Dabei erzählt der Stadtführer Wissenswertes zur Geschichte der Zeppelinstadt.

Treffpunkt für die Rundfahrt ist an der Uferpromenade, gegenüber dem Eiscafé Italia an der Seestraße 10. Die Rundfahrten finden nur bei guter Witterung statt und kosten zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahren. Die Teilnahme an der Führung ist mit einer Anmeldung online unter www.friedrichshafen.de/tourismus/tickets-souvenirs, telefonisch oder vor Ort an der Uferpromenade sowie mit Erfassung der Kontaktdaten möglich. Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information Friedrichshafen unter +49 7541 203-55444 oder www.tourismus.friedrichshafen.de erhältlich.