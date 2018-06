Stadtforum Friedrichshafen feiert das 20-jährige Bestehen

Das Stadtforum Friedrichshafen hat am Dienstagabend im Anschluss an die Mitgliederversammlung mit Gästen aus der Kommunalpolitik und der lokalen Wirtschaft sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. „Wir treten an, um Friedrichshafen schöner, besser und attraktiver zu machen“, sagte der Vorsitzende Stefan Lanz. Die Digitalisierung zeige, dass neue Aufgaben dazu kommen würden.

Bürgermeister Andreas Köster gratulierte für die Stadt zum runden Geburtstag. Die Fragen heute seien die gleichen wie vor 20 Jahren. „Wie kann die Stadt im Vergleich zu anderen attraktiver werden?“, so Köster. Wettbewerb sei etwas Belebendes, es lohne sich, in die Stadt zu gehen, aber Friedrichshafen könne noch schöner werden, sagte er weiter. Er lobte das Stadtforum für seine zahlreichen Aktivitäten auch im Rahmen des ISEK-Prozesses und wünschte weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.

Den anschließenden Festvortrag hielt Christoph Thoma, Musiker, Kulturmanager und Kulturpolitiker aus Vorarlberg. Unter dem Motto „Stadterlebnis durch Stadt-Inszenierung“ erläuterte er Möglichkeiten, eine zeitgemäße Strategie für eine Stadt zu erarbeiten. Dafür brauche es Mut zur Veränderung. Wie der öffentliche Raum entwickelt werden könne, welche Rolle dabei die Bürger und die Kultur spielen, beschrieb er anhand von Beispielen der dänischen Küstenstadt Aarhus und der ostdeutschen Stadt Chemnitz. Plätze wieder zu beleben, Kommunikationsmöglichkeiten und gastronomische Angebote zu schaffen, seien Mittel, um Städte attraktiver zu machen. Events, die zu einer Stadt passen, gehörten dazu, aber auch ungewöhnliche Wege zu gehen, zum Beispiel durch die Kombination ungewöhnlicher Branchen. Er empfahl, sich der digitalen Herausforderung zu stellen und auch den Online-Handel zu stärken. „Die Vermarktung im Netz ist wichtig“, erklärte er. Die meisten Touristen würden sich vorab digital über ihr Ziel informieren. Die Stadtentwicklung, der Tourismus und der Handel gehörten zusammen und müssten noch mehr zusammenarbeiten, so Thoma. Er bescheinigte Friedrichshafen Potential. Das Zukunftsthema sei aus seiner Sicht, eine länderunabhängige Metropolregion entlang des Bodensees zu schaffen, denn der See sei einer der schönsten Lebensräume in Europa. Bei der anschließenden Diskussionsrunde wünschte sich Stefan Zimmer von der Stadt die baldige Umsetzung der ISEK-Ergebnisse. „Wenn wir uns dem Wettbewerb stellen wollen, müssen wir etwas tun“, sagte er. Eine der wichtigsten Fragen im Anschluss war: „Wie können wir unseren Bürgern zeigen, in welch schöner Stadt wir leben?“. (kili)