Stadtbusse sind zur Messe „Eurobike“ verstärkt im Einsatz

Die Busse der Stadtverkehr Friedrichshafen sind zur Messe „Eurobike“ verstärkt im Einsatz, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Insbesondere am Freitag, 3. September und Samstag, 4. September, wenn die Messe an den Publikumstagen ihre Pforten für die Allgemeinheit öffnet.

Zur „Eurobike“ vom 1. bis 4. September verkehrt die Linie MX – der Messe-Express – zwischen Stadtbahnhof, Hafenbahnhof und Messegelände. Auf dieser Linie ist die Fahrt kostenlos. Der Messe-Express bringt an allen vier Tagen die Besucher zu den Messehallen. Vormittags bis 13 Uhr fährt er vom Stadtbahnhof ab 8.10 Uhr zu den Taktminuten 10, 30, 35 und 50, und vom Hafenbahnhof ab 8.15 Uhr zu den Taktminuten 05, 15 und 45 zur Messe.

Von der Messe zurück fährt die Linie MX von 13 bis 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Der Messe-Express benötige laut Mitteilung fahrplanmäßig zum Hafenbahnhof neun Minuten und zum Stadtbahnhof 15 Minuten.

Eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit zur Messe biete die Stadtverkehr-Linie 5. Hier fahren die Busse nach dem regulären Fahrplan. Im Unterschied zum kostenlosen Messe-Express, den die Messe finanziert, benötigen die Fahrgäste in den Bussen der Linie 5 einen gültigen Fahrausweis. Bodo-Fahrausweise (Zone 10), Baden-Württemberg-Ticket und das City-Ticket der DB sowie Online-Kombi-Tickets Eurobike 2021 werden in den Bussen anerkannt.