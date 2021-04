Stadtbus fährt in der Eckenerstraße auf Auto auf

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden hat sich am Dienstag gegen 15.15 Uhr in der Eckenerstraße ereignet. Der 50-jährige Fahrer eines Stadtbusses war in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender 20-jährige Fordfahrer nach links auf den Parkplatz Hinterer Hafen abbiegen wollte.

Durch den Auffahrunfall erlitt der 20-jährige Autofahrer leichte Verletzungen, sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Busfahrer, der keine Fahrgäste transportierte, blieb unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert. Das teilt die Polizei mit.