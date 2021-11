Stadtbahnhof: 23-Jähriger wird handgreiflich und beleidigt Gruppe mit rechten Parolen

Beleidigungen und Handgreiflichkeiten: Die Polizei sucht nach einem 23-jährigen Mann, der bereits am Sonntag, 24. Oktober, am Stadtbahnhof auffällig geworden ist. Wie die Kriminalpolizei am 9. November mitteilt, hatte der mutmaßliche Täter gegen 18.15 Uhr zunächst eine Frau am Bahnhof geschubst und dabei verletzt.

Beschimpfungen und Beleidigungen

Dann soll er die dortige Buchhandlung betreten haben und drei bislang unbekannte etwa 19 bis 25 Jahre junge Männer mit südländischem Aussehen mit rechtsradikalen Äußerungen beschimpft haben. Gegenüber einer Verkäuferin, die umgehend einschritt, äußerte er weitere radikale Parolen. Als der 23-Jährige von der Frau aus dem Geschäft verwiesen wurde, beleidigte er auch diese.

Die hinzugerufenen Beamten der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.