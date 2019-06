Noch bis 12. Juli ist im Rathaus am Adenauerplatz 1 eine Ausstellung mit 30 schwarz-weißen Aufnahmen aus Matera, der Kulturhauptstadt 2019, zu sehen. Initiiert wurde die Ausstellung vom Lukanischen Kulturverein Friedrichshafen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die süditalienische Stadt Matera ist eine der ältesten Städte der Welt. Ihre Höhlensiedlungen, die Sassi, stammen aus dem Mittelalter und zählen zu den wichtigsten Felsensiedlungen Südeuropas. Seit 1993 gehören die Sassi von Matera zum Unesco-Weltkulturerbe.

Matera liegt in der süditalienischen Region Basilikata. Ihre schöne Lage oberhalb des tief einfallenden Tals Gravina di Matera und ihre schöne Altstadt mit unzähligen Höhlen machen Matera so besonders. Matera ist zudem ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung. Erst in den 1980er-Jahren begann man, den historischen Wert dieser einzigartigen Höhlenstadt zu erkennen und mit der Restaurierung des Viertels zu beginnen. Die Bemühungen der Einwohner von Matera wurden 1993 mit der Aufnahme in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes belohnt.

Der Lukanische Kulturverein präsentiert sich außerdem vom 29. bis 30. Juni auf dem interkulturellen Stadtfest. Dort tritt die Ragnatela Folk Band aus Matera am Samstag, 29. Juni, 14.05 Uhr, und Sonntag, 30. Juni, 18.45 Uhr, in der Musikmuschel auf. Am Samstag, 29. Juni, ab 18.45 Uhr, und am Sonntag, 30. Juni, ab 12 Uhr spielt die Band auf der Bühne am Gondelhafen.

Wer den Lukanischen Kulturverein noch einmal näher kennenlernen möchte, kann am Donnerstag, 4. Juli, um 16 Uhr zu einer kleinen nachträglichen Vernissage im ersten Zwischengeschoss des Rathauses kommen. Nach der Präsentation gibt es die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.