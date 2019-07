Stadt will Open Airs beim GZH eine zweite Chance geben

Im kommenden Jahr will die Stadt in Sachen Open Airs beim Graf-Zeppelin-Haus noch einmal einen Anlauf wagen. Das sagte Oberbürgermeister Andreas Brand im Verlauf der Gemeinderatssitzung am Montag.

„Wir wollen Rechtssicherheit für 2020“, sagte Brand. „Da sind wir dran.“ Offenbar wird innerhalb der Verwaltung geprüft, unter welchen Voraussetzungen Freiluftkonzerte beim GZH rechtlich unangreifbar möglich sind.

Anwohner hatten geklagt

Hintergrund ist die Tatsache, dass Stadt und Konzertveranstalter die Auftritte von Nena und Michael-Patrick Kelly Mitte August, die eigentlich vor dem dem GZH spielen sollten, ins Innere verlegt haben. Zwei Anwohner hatten unter Verweis auf den Lärmschutz Klagen beim Verwaltungsgericht in Sigmaringen angedroht. In diesem Jahr zumindest wollten weder Stadt noch Veranstalter das Risiko einer juristischen Auseinandersetzung eingehen. Das war von vielen kritisiert worden, nicht nur im Internet.