Stadt weitet Streetwork für Prostituierte aus

Bei neun Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion hat der Gemeinderat am Montag beschlossen, die halbe Stelle für Streetwork mit Menschen im sexuellen Dienstleistungsgewerbe auf eine ganze Stelle auszuweiten. In seinem Jahresbericht stellt der Ravensburger Verein Arkade, Träger dieses Streetwork-Angebots in Friedrichshafen, dar, dass der bisherige Stellenumfang bei Weitem zu gering sei, um den vorhandenen Hilfebedarf auch nur annähernd abdecken zu können.

Seit Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes im Jahr 2017 besteht zwar eine Anmeldepflicht für Prostituierte, an den Arbeitsort gebunden ist diese allerdings nicht. Das heißt: Eine Prostituierte kann in Friedrichshafen tätig, aber zum Beispiel in Stuttgart angemeldet sein. Die Zahl von 157 beim Landratsamt Bodenseekreis angemeldeten Sexarbeiterinnen hat aber auch deshalb nur bedingte Aussagekraft, weil davon auszugehen ist, dass viele Prostituierte sich überhaupt nicht anmelden – sondern hauptsächlich jene, die in Bordellen oder bordellähnlichen Betrieben arbeiten. Wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß niemand so genau.

Der Verein Arkade geht davon aus, dass in Friedrichshafen etwa 250 bis 300 Frauen sexuelle Dienstleistungen anbieten. In den vergangenen Jahren sei vor allem eine deutliche Zunahme der im Internet angebotenen Dienste zu beobachten – zum Beispiel auf der Seite kaufmich.de oder ähnlichen Seiten mit lokalem Bezug nach Friedrichshafen. Dass Sexarbeit sich im Bodenseekreis vor allem auf Friedrichshafen konzentriert, führt Arkade hauptsächlich auf einen hohen Bedarf zu Messezeiten und die geografische Lage im Dreiländereck zurück.

Die Arbeit des Vereins umfasst Beratung und Unterstützung von Menschen in der Sexarbeit bei gesundheitlichen und rechtlichen Fragen, bei Problemen in der Partnerschaft oder Familie, fachliche Begleitung zu Behörden und Ämtern und Ausstiegsberatung. Das Angebot gibt es in Friedrichshafen seit 2014, nach eigenen Angaben von Arkade ist es seitdem gelungen, 14 Frauen den Ausstieg aus der Sexarbeit zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 71 Kontakte zu Prostituierten – darunter 14 intensive Einzelfallhilfen – und 16 Kontakte zu sogenannten „szenenahen Personen“. Dabei handelte es sich zum Beispiel um junge erwachsene Kunden der Sexarbeiterinnen, Bordellbetreiber und vor allem um Frauen, die sich aufgrund problematischer Wohnsituationen gezwungen sehen, Sex mit Männern zu haben, um kurzfristig Obdach zu finden. Die Kontakte entstehen vor allem durch Besuche von Arkade-Mitarbeitern in Bordellen und Terminwohnungen.

Für die 100-Prozent Stelle für Streetwork mit Menschen im sexuellen Dienstleistungsgewerbe werden im Haushalt jährliche Mittel in Höhe von 78 000 Euro bereitgestellt.