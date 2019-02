Stadt unterstützt Kulturtafel derzeit nicht mit Karten

Die Kulturtafel in Friedrichshafen wächst: Mittlerweile haben sich 29 bedürftige Häfler als Gäste registriert. Die Unterstützer, die Karten für Kultur- oder Sportveranstaltungen zur Verfügung stellen, werden ebenfalls mehr – auch wenn die Stadt derzeit keine Karten anbietet.

Ende Oktober 2018 gründete sich die Kulturtafel Friedrichshafen unter der Trägerschaft der katholischen Kirche. Stadtdiakon Ulrich Föhr übernahm die Organisation und wird bei der Umsetzung der Kulturtafel von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Gäste bei der Kulturtafel können alle Menschen werden, die in Friedrichshafen wohnen, und ein geringes Einkommen haben. Die Einkommensgrenzen bestimmen sich nach den aktuellen Armutsgrenzen der Europäischen Union.

Föhr ist zufrieden damit, wie das Programm, das nun seit vier Monaten läuft, angenommen wird. 29 Gäste haben sich angemeldet, und sieben dazugehörige Kinder sowie sieben weitere Gäste, zu denen Ehepartner oder andere Angehörige der Registrierten gehören. Derzeit liegt das Durchschnittsalter der Registrierten bei 59 Jahren. Föhr hofft, dass die Gemeinde der Kulturtafel weiter wächst. „Es wäre schön, wenn sich 100 bis 150 Leute bei uns anmelden würden“, sagt er. Derzeit hat der Stadtdiakon meist mehr Karten zur Verfügung als er vermitteln kann. „2018 konnte die Kulturtafel 73 Prozent aller Karten an Gäste verteilen, im Januar waren es 86 Prozent“, sagt Föhr. Besonders beliebt seien Kino - und Theatervorstellungen und die Spiele des VfB.

Herzogin engagiert sich

Für die Schirmherrschaft hat Föhr vor Kurzem Marie Herzogin von Württemberg gewinnen können. „Die Herzogin kennt auch den einen oder anderen Veranstalter“, sagt Föhr. Ihr Name taucht erstmals in der neuen Auflage des Infohefts zur Kulturtafel auf, das an mehreren Orten in der Stadt ausliegt – unter anderem in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ an der Schanzstraße. Zu den neuen Unterstützern gehört der Konzertveranstalter Vaddi Concerts, der unter anderem die Open-Air-Konzerte neben dem Graf-Zeppelin-Haus im Sommer veranstaltet. In diesem Jahr werden dort Nena und Michael Patrick Kelly auftreten.

Ein großer Verlust: Die Stadt Friedrichshafen stellt derzeit keine Karten zur Verfügung. „Uns fehlen die Veranstaltungen. Das Kulturbüro bietet vieles im Graf-Zeppelin-Haus an. Wir können so weniger anbieten, auch für jüngere Leute“, sagt Föhr. Denn auch das Kulturhaus Caserne wird vom Kulturbüro organisiert. „Ich habe Hoffnung, dass sich das bald verändert“, sagt Föhr.

Förderung soll noch geklärt werden

Die Stadt Friedrichshafen habe sich aber keinesfalls aus der Zusammenarbeit zurückgezogen, betont die Pressesprecherin der Stadt, Monika Blank. Erst im November habe die Stadt eine Förderung der Kulturtafel in Höhe von 5000 Euro bewilligt. „Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung geprüft, ob eine laufende Förderung aus der Zeppelin-Stiftung möglich ist. Dies ist aus rechtlichen Gründen derzeit nicht möglich, daher hat die Stadt mit der Kulturtafel im März einen Termin vereinbart, bei dem geklärt werden soll, wie eine Förderung durch Stadt oder Zeppelin-Stiftung rechtssicher realisiert werden kann“, teilt Blank mit.