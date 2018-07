Stadt und Messe suchen nach nachhaltigen Park-Lösungen

Die Stadt Friedrichshafen und die Messe Friedrichshafen GmbH prüfen bis Herbst eine nachhaltige und dauerhafte Lösung für die Parkplatzprobleme. Dabei spielt auch der mögliche Bau eines Parkplatzes eine große Rolle.

Weil im Bereich des Flughafen-Areals der Grund und Boden für die Ausweichparkplätze der Messe an das BMW-Autohaus und die Bäckerei Weber gefallen sind und nun nicht mehr als Parkfläche zur Verfügung stehen, haben Stadt und Messe nach Alternativen gesucht. Im Bereich des Wohngebiets Allmannsweiler ist man fündig geworden, frühzeitig sind das Allmannsweiler Bürgerforum und die Anlieger informiert worden und deren Argumente sind in die Abwägung eingeflossen. Stadt und Messe suchen jetzt weiter, nachdem Oberbürgermeister Andreas Brand wie berichtet, das Aus für den Allmannsweiler Parkplatz in der Ratssitzung am Montag verkündet hatte. Diese Pläne werden nicht weiterverfolgt, sagte er und nennt uns auch die Gründe, zu denen nicht in erster Linie die Argumente der Anwohner gehören.

Man wolle angesichts der massiven Abwerbungstendenzen der Messe Stuttgart und der Messe München eine „nachhaltige und ganzheitliche Lösung für das Parkproblem an der Messe finden.“

Gegen Ende des Jahres will der OB eine Lösung präsentieren, in diesem Sommer wird es demnach noch Übergangsparkflächen geben. Die Messe aber kann ihren Großveranstaltern schon mal signalisieren, dass es weitergeht bei der Bewältigung der Probleme. Damit nimmt sie den Stuttgarter und Münchener Argumenten den Wind aus den Segeln.

Auch der Erste Bürgermeister Dr. Stefan Köhler, der bekanntermaßen immer schon den großen Flächenverbrauch in dieser Stadt für Parkraum kritisch betrachtet hat, spricht von zu suchenden Alternativen und benennt konkret die Möglichkeit eines Parkhauses. Wie groß, wie teuer oder wohin, davon ist keine Rede, auch wenn letztere Frage sich aus einem einfachen Blick in den Bebauungsplan eindeutig beantworten ließe. Zwischen den Landeplätzen des Zeppelins und dem Tierheim gibt es einen Parkplatz, der mit einem Parkhaus laut Bebauungsplan überbaut werden kann.

Das würde für die Besucher eine unmittelbare Nähe zum Osteingang bedeuten und Shuttle-Busse unnötig machen.

Egal, welche Lösung letztlich umgesetzt wird, sowohl die Messe Friedrichshafen GmbH als auch die städtischen Ämter sind beauftragt, Finanzierungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen anzustellen.

Die Messe Friedrichshafen hält sich bedeckt, was Informationen zu den Plänen angeht. Messegeschäftsführer Klaus Wellman bestätigte gestern, dass Allmannsweiler keine Rolle bei der Planung eines Parkplatzes mehr spiele, meinte jedoch nur, dass jetzt nach Alternativen gesucht werden müsse, die eine dauerhafte Lösung darstellen würden. Diese Prüfungen sollen bis Herbst über die Bühne gehen und ein Parkhaus sei eine mögliche Variante.

Georg Behrendt verbucht die Abkehr von dem Plan, in Allmannsweiler einen Parkplatz bauen zu wollen, als Erfolg für das Bürgerforum. Der Dialog mit Messe und Stadt habe Früchte getragen. Dass die Entscheidung aber mit dem Bürgerforum nicht kommuniziert, sondern erst über die Zeitung in Allmannsweiler ankam, findet er schade.