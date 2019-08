Stadt und Kinderhilfswerk starten gemeinsame Kampagne

Das Deutsche Kinderhilfswerk und die Stadt Friedrichshafen mit Spielehaus und Spielbus engagieren sich anlässlich des 30-jährigen Bestehens der UN-Kinderrechtskonvention mit einer gemeinsamen Kampagne für die Stärkung der Kinderrechte. Im Blickpunkt stehen dabei Kinder und Jugendliche und ihre Eltern sowie Fachkräfte an Schulen, in Kitas und in der Jugendarbeit, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Veranstalter heißt.

Besonderes Ziel der Kampagne sei es, allen Kindern und Jugendlichen in Friedrichshafen die Kinderrechte bekannt zu machen sowie alle Mitarbeitenden in pädagogischen Arbeitsfeldern dazu einzuladen, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen die Kinderrechte zu thematisieren und Projekte zu entwickeln. Zudem sollen die Öffentlichkeit über Kinderrechte informiert und die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz beworben werden.

„Wir möchten gemeinsam Stück für Stück die Welt verändern. Die Kinderrechte im Grundgesetz sind die Voraussetzung für eine lebenswerte Zukunft von Kindern und Jugendlichen“, sagt Margret Beck, Leiterin des städtischen Spielehauses. Spielehaus und Spielbus planen dieses Jahr als Aktion den Weltkindertag mit einem Familienfest zu feiern. Am Freitag, 20. September, werden im Spielehaus dazu Werkstätten, Spiele und Aktionen zu Kinderrechten sowie Kinderkino geboten. Zum Geburtstag der Kinderrechte am Mittwoch, 20. November, sind außerdem Aktionen mit Schulen und Kindergärten zum Thema Kinderrechte geplant. Eine Geburtstagsparty „Happy Birthday Kinderrechte“ organisiert das Spielehaus für Kinder und Eltern am gleichen Tag. Gefeiert wird im Spielehaus.

„Auch wenn es seit der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention vor fast 30 Jahren eine Reihe von Verbesserungen gegeben hat, müssen wir in der Gesamtschau eine anhaltende Ausblendung und Verdrängung von Kinderinteressen feststellen. Wer aber verantwortlich handeln und dabei vor den zukünftigen Generationen bestehen will, muss die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen als einen ‚vorrangigen Gesichtspunkt’ für politisches Handeln in den Blick nehmen. Es gilt insbesondere vor Ort in den Kommunen und ihren Einrichtungen die Verbreitung und Umsetzung der Kinderrechte in den Blick zu nehmen. Deshalb freuen wir uns sehr, uns gemeinsam mit der Stadt Friedrichshafen für die Stärkung der Kinderrechte einzusetzen“, betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, laut der Pressemitteilung. Die Kampagne endet mit dem Weltspieltag am 28. Mai des kommenden Jahres Zu jedem Aktionstag werden kindgerechte Formate mit Materialien und Aktionsideen von der Stadt Friedrichshafen und vom Deutschen Kinderhilfswerk angeboten.

Neben der Stadt Friedrichshafen engagieren sich noch 29 weitere Kommunen gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk zum 30-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention.