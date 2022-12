Stadt und Gestaltungsbeirat wollen mit Bürgern über Baukultur diskutieren

Die Stadt Friedrichshafen und der Gestaltungsbeirat laden interessierte Bürgerinnen und Bürger zur ersten Bürgerwerkstatt Baukultur am Mittwoch, 14. Dezember, im Alfred-Colsman-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses ein. Vertreter des Büros Bricks & Beyond werden zunächst Erläuterungen zu besonders erhaltenswerter Bausubstanz geben – und dazu, wie sie erfasst wird. Im Gespräch über Baukultur in Friedrichshafen werden dann Fragen erörtert wie: Was schätzen Sie im Stadtbild? Welche Gebäude und Stadträume prägen die Identität von Stadt und Ortsteilen? Woran knüpfen Sie Erinnerungen? Beginn ist um 18 Uhr.

Nach der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Fabian Müller wird Nicola Halder-Hass von der Bricks & Beyond GmbH die Teilnehmer auf eine Zeitreise durch Friedrichshafen mitnehmen. Anna Nostheide, ebenfalls von Bricks & Beyond, definiert dann die Frage „Was heißt hier erhaltenswert?“. Danach wird in drei Themeninseln diskutiert. Die Themen sind: „Vision und im Trapez: Buchhorn, Friedrichstraße, Schloss“, „Leben in der Stadt: Wohnviertel, Siedlungen, Stadtgrün“ sowie „Leben am Stadtrand: Vorstadt, Dörfer, Weiler“. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und die Information, wie erfasst und bewertet wird. Anschließend gibt es die Möglichkeit für Fragen und Vorschläge. „Wir freuen uns, wenn die Bürgerinnen und Bürger uns in der Bürgerwerkstatt ihre Ideen, Anregungen und Wünsche für eine Häfler Baukultur – gestern, heute und morgen – mitteilen und in einem offenen Dialog mit uns ins Gespräch kommen“, so Fabian Müller.

Die Erfassung der besonders erhaltenswerten Bausubstanz möchte das (städte-)bauliche Erbe Friedrichshafens in den Fokus rücken. „Gezielt werden solche Gebäude und Stadträume in den Blick genommen, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Auch sie weisen häufig Merkmale auf, die zu bewahren sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Gleichzeitig seien Bewusstsein und Wertschätzung für die bauliche Prägung Friedrichshafens der vielleicht wichtigste Grundstein für einen sensiblen Umgang mit bestehenden Qualitäten – und ein qualitätsvolles Weiterbauen.

Seit 2018 gibt es in Friedrichshafen den Gestaltungsbeirat. Dessen Geschäftsstelle hat der Gemeinderat im Herbst 2018 beauftragt, in einem stufenweisen Prozess die über den Denkmalschutz hinausgehende erhaltenswerte Bausubstanz von externen Dienstleistern erfassen zu lassen und diese in einem Dialog- und Beteiligungsverfahren mit der (Fach-) Öffentlichkeit zu vermitteln. Neben der Erfassung und Kommunikation der besonders erhaltenswerten Bausubstanz sollen Handlungsempfehlungen für Erhalt und Weiterentwicklung gegeben werden.