Stadt sucht weiteren Wohnraum für Geflüchtete

In Friedrichshafen leben derzeit mehr als 790 Geflüchtete aus der Ukraine, unter ihnen rund 100 Kinder unter sechs Jahren und rund 170 Kinder zwischen sieben und 16 Jahren, wie die Stadt mitteilt. Zur Unterbringung sucht die Stadt weiterhin Wohnraum, der längerfristig angemietet werden kann. Auch Ferienwohnungen, die ab Herbst über den Winter angeboten werden können, sind gesucht.

Etwa 470 Geflüchtete leben derzeit in städtischen Unterkünften und Wohnungen der Stadt beziehungsweise Wohnungen, die die Stadt von privaten Vermietern und Wohnungsgesellschaften angemietet hat. . Die übrigen 320 Geflüchteten sind in privaten Unterkünften und Gästezimmern untergekommen.

Da die private Unterbringung zunehmend an Grenzen stößt, sucht die Stadt weiterhin Wohnungen und Häuser, die möglichst längerfristig angemietet und zur Unterbringung genutzt werden können. „Wer also Wohnraum an die Stadt für die Unterbringung Geflüchteter vermieten möchte, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen.“, so Bürgermeister Dieter Stauber.