Stadt sucht weiter Wohnraum für Geflüchtete

In der Stadt Friedrichshafen leben derzeit 946 Geflüchtete aus der Ukraine, unter ihnen 107 Kinder unter 6 Jahren und 203 Kinder zwischen 7 und 16 Jahren. Zur Unterbringung sucht die Stadt weiterhin Wohnraum, der längerfristig angemietet werden kann.

„Mit dem kalten Winter, nicht nur hier, sondern vor allem in der Ukraine, stehen wir vor neuen Herausforderungen und benötigen weiter und dringend die Unterstützung der Häflerinnen und Häfler“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Wir benötigen dringend Wohnraum, den wir als Stadt auch gerne direkt und längerfristig anmieten. So haben Vermieter Sicherheit und einen festen Ansprechpartner und wir können die Geflüchteten direkt unterbringen.“

Derzeit leben rund zwei Drittel, also etwa 600 Ukrainerinnen und Ukrainer in städtischen Unterkünften und Wohnungen der Stadt bzw. Wohnungen, die die Stadt von privaten Vermietern und Wohnungsgesellschaften angemietet hat. Die übrigen Geflüchteten sind in privaten Unterkünften und Gästezimmern untergekommen.

Um bereits viele Fragen im Vorfeld zu klären, bittet die Stadt Interessenten, das Wohnraum-Formular auf der städtischen Website unter www.friedrichshafen.de/ukraine zu nutzen.