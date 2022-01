Stadt sucht noch Interviewer für Zensus 2022

Ab dem Zensusstichtag am 15. Mai 2022 werden rund 12 000 ehrenamtliche Interviewerinnen und Interviewer in Baden-Württemberg unterwegs sein, um Haushalte für den Zensus 2022 zu befragen. Etwa 60 davon sind es in Friedrichshafen. Mehr als 30 Interessierte haben sich bereits bei der Stadt gemeldet. Für den reibungslosen Ablauf der Volkszählung sucht die Zensus-Erhebungsstelle der Stadt Friedrichshafen aber noch weitere Erhebungsbeauftragte.

Schülerinnen und Schüler, Studierende, Personen im Ruhestand und eigentlich alle, die möchten, können so zum Beispiel ihre Urlaubskasse aufbessern und gleichzeitig einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten, wirbt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Die Erhebungsbeauftragten sind ehrenamtlich tätig und erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Ein Verdienst von bis zu 1000 Euro sei möglich. Wer volljährig ist, zuverlässig und zeitlich flexibel könne Interviewer werden. Aus Datenschutzgründen dürfen Erhebungsbeauftragte nicht in der Nähe ihrer Wohnung eingesetzt werden. Zuvor erhalten sie eine Schulung.

Wer beim Zensus 2022 in Friedrichshafen unterstützen möchte und noch Fragen hat, kann sich per E-Mail an zensus2022@friedrichshafen.de oder telefonisch unter 07541/20 31 05 5 an Stefan Zehrer von der Zensus-Erhebungsstelle Friedrichshafen wenden. Bewerbungen, um sich vormerken zu lassen, können Interessierte direkt online abgeben. Ein Link zum Onlineformular und alle weitere Informationen zum Zensus 2022 sind unter www.friedrichshafen.de/zensus2022 zu finden.