Stadt stellt Pläne für Neugestaltung des Adenauerplatzes vor

Die Stadtverwaltung Friedrichshafen stellt am Samstag, 14. Mai, auf dem Schlemmermarkt die Pläne vor, wie der Adenauerplatz umgestaltet werden soll. Ab 10 Uhr können sich Interessierte vor Ort ein Bild machen.

In der Mitte des Adenauerplatzes wird eine zentrale, grüne Insel mit einem Hain aus Klimabäumen entstehen, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Dadurch soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass sowohl der Freitags-Wochenmarkt wie auch der Schlemmermarkt am Samstag auch künftig dort abgehalten werden können.

In den 1960er bis 1980er Jahren diente der Adenauerplatz auch schon als Parkplatz und war kahl und unbelebt. Vor 100 Jahren dagegen war er schon einmal mit großen Laubbäumen überstanden. Dieser historische Rückblick wird am Stand dokumentiert. Bürgermeister Fabian Müller wird über das Projekt berichten und die aktuellen Planungen vorstellen. Zur besseren Veranschaulichung werden die Umrisse der Entwürfe auf den Platz gezeichnet.