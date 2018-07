Abschlussfeiern von Schulen könnten bald günstiger für Schüler werden, das möchte das Jugendparlament durchzusetzen. Bei der letzten Vollversammlung vor den Sommerferien im Rathaus am vergangenen Donnerstag hat der Vorstand des Parlaments einen entsprechenden Antrag zur Mietkostenübernahme vorgestellt. Ebenso stellten die Jungsozialisten (Jusos) des Bodenseekreises den Plan für eine Informationsveranstaltung zu den anstehenden Kommunalwahlen vor.

Der Antrag zur Mietkostenübernahme für Schulabschlussveranstaltungen sieht vor, dass für jeden Schüler bei einem Abiball oder einer anderen Abschlussveranstaltung von der Stadt 25 Euro übernommen werden. Die Übernahme der Kosten soll auch bei Veranstaltungen in schuleigenen Hallen möglich sein. „Wir haben den Antrag so formuliert, dass jeder davon profitieren kann“, sagt Matthias Eckmann vom Vorstand des Parlaments. Die Mitglieder nahmen den Antrag an, unter der Bedingung, dass einige Formulierungen verbessert werden. Die Vorsitzenden wollen den Entwurf nun dem Gemeinderat vorlegen.

Die Jusos wollen zusammen mit den anderen Jugendorganisationen der Parteien Schulen besuchen, um dort über politische Jugendbeteiligung zu sprechen und um über die anstehenden Kommunalwahlen zu informieren. Dies wollen sie auch in Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament machen. Die Vollversammlung erklärte sich einstimmig dazu bereit, das Projekt zu unterstützen, insofern tatsächlich die anderen Parteien mit eingebunden werden. Anfang des nächsten Schuljahres wollen die Jusos die Planung konkretisieren.