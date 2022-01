Stadt setzt auf mitlaufende Straßenbeleuchtung

Die Stadt Friedrichshafen setzt auf smarte Straßenbeleuchtung. Die durch Sensoren gesteuerte Beleuchtung gewährleiste Fußgängern, Rad- und Autofahrern zu jeder Zeit Sicherheit und Orientierung, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gleichzeitig spare sie Energie ein und verringere die Lichtverschmutzung. In Friedrichshafen sind nach Angaben der Stadt bereits 77 smarte Leuchtkörper installiert, in diesem Jahr sollen weitere 300 folgen.

Im September 2019 hat Friedrichshafen die erste smarte Beleuchtungsstrecke in Friedrichshafen – entlang des Rad- und Gehweges von der Hochstraße in den Fallenbrunnen – mit insgesamt 15 Leuchtkörper in Betrieb genommen. Die zweite Beleuchtungsstrecke folgte in der Glärnischstraße mit 14 Leuchtkörpern. Mittlerweile wurden 48 weitere smarte Leuchten verbaut – vornehmlich an Fuß- und Radwegen, die in den Nachtstunden nur sporadisch genutzt werden, heißt es in der Mitteilung der der Pressestelle. So werden auch die Skaterbahn in der Ravensburger Straße, die Sporthalle Fischbach sowie die Fußwege beim Messeparkplatz P7, beim Klinikum, in der Bodanstraße und im Enzianweg bedarfsgerecht beleuchtet. „Für dieses Jahr sind 300 weitere smarte Leuchtkörper in Planung und teilweise bereits in Umsetzung“, so Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes in Friedrichshafen.

Die smarten LED-Leuchtköper sind sensorgesteuert. Nachts und in der Dämmerung leuchten sie permanent mit einer Grundleistung von 20 Prozent. Werden über den Sensor Fußgänger, Rad- oder Autofahrer registriert, wird die Leuchtkraft der drei folgenden Leuchten auf 100 Prozent erhöht. 90 Sekunden nach dem Passieren gehen die Leuchten langsam wieder in den Energiesparmodus über. „Es entsteht somit ein mitlaufendes Lichtes, das Nutzerinnen und Nutzern zu jeder Zeit optimale Sicherheit und Orientierung bietet“, betont Kübler.

Neben der Nutzerfreundlichkeit überzeugen die smarten Leuchten außerdem durch ihre Umweltfreundlichkeit. Die LED-Leuchten sind energiesparend und langlebig. Das präzise gesteuerte Licht ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz dar. Darüber hinaus wird durch bedarfsgerechte Beleuchtung auch die Lichtemission auf Pflanzen und Tiere in der näheren Umgebung deutlich reduziert. Davon profitieren Insekten, Vögel und nachtaktive Tiere gleichermaßen. Ebenso wird das unnötige Aufhellen des Nachthimmels vermieden.

Smarte Leuchtkörper bieten nicht zuletzt auch eine Vielfalt an unterschiedlichen Optiken. Die Lichtintensität wie auch die Leucht- und Energiesparzeiten sind für jede Leuchte individuell programmierbar. „Mit smarter Beleuchtung erstrahlt jeder Weg und jede Straße zu jeder Zeit im richtigen Licht“, ist Kübler überzeugt.