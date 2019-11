Stadt schenkt „Richtig-Parkern“ Gummibärchen

Die Stadt Friedrichshafen beteiligt sich ab Ende November an einer Kampagne des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg zum Thema „ruhender Verkehr“. Mit der Kampagne „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht.“ sollen Verkehrsteilnehmer über die häufig unterschätzten Gefahren, die durch das Falschparken oder Falschhalten von Fahrzeugen entstehen, aufgeklärt und informiert werden, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

Besonders falsch geparkte Fahrzeuge, die anderen Verkehrsteilnehmern die Sicht nehmen, können zu Unfällen führen. Der Gemeindevollzugsdienst der Stadt verteilt deshalb im Aktionszeitraum ein Dankeschön an alle, die ihr Auto an kritischen Stellen richtig geparkt haben und dadurch helfen, Gefahrensituationen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Als Dankeschön werden 500 Gummibär-Päckchen mit Karte verteilt, vor allem an den Stellen, an denen die Regeln oft ignoriert werden, also etwa bei der Kurzparkzone am Landratsamt, an Schulen und Kindergärten. Falschparker erhalten dagegen eine schriftliche Verwarnung und einen Flyer, in dem über gefährliche Halte- und Parksituationen informiert wird, um die Falschparker für die Gefahren zu sensibilisieren.

Mit der Aktion „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht.“ wollen Stadt und Land gemeinsam auf das Thema Verkehrssicherheit im ruhenden Verkehr aufmerksam machen. Die Aktion läuft bis zum 20. Dezember . In Friedrichshafen sind neun Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes an der Aktion beteiligt, wie der Pressemitteilung weizter zu entnehmen ist. 2019 hat das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg seine mehrjährige Verkehrssicherheitskampagne gestartet. Jährlich steht ein anderes Schwerpunktthema im Mittelpunkt, im Kampagnenjahr 2019 sind es Unfälle im ruhenden Verkehr. Die Kampagne macht auf Sicherheitsthemen aufmerksam, klärt auf und gibt konkrete Tipps für Verhaltensänderungen: Damit die Teilnahme am Straßenverkehr in Baden-Württemberg sicherer wird.