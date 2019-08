Durch den derzeit hohen Wasserstand des Bodensees von 4,15 Meter muss der Brunnen am Antoniuseck vorsorglich abgeschaltet werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Brunnen werde über eine elektrische Pumpe betrieben. Um Schäden zu vermeiden, müsse die Pumpe vorsorglich ausgebaut werden, heißt es in der Pressemitteilung. Erst wenn der Pegel des Bodensees auf etwa vier Meter zurückgegangen ist, kann die Pumpe laut Stadt eingebaut und der Antoniusbrunnen wieder in Betrieb genommen werden.