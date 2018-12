Stadt pflanzt im Herbst 62 neue Bürgerbäume

Seit dem Start der Aktion „Bürgerbäume für Friedrichshafen“ haben Häfler Bürger insgesamt 531 Bäume mit einem Spendenwert von rund 140 000 Euro. Nun wurden erneut 62 Bürgerbäume gespentet. Der 500. Bürgerbaum wurde von Klaus Krause verschenkt und steht künftig zwischen dem neuen Sportbad und der ZF-Arena. In einer Feierstunde im Jugendzentrum Molke dankte Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, den Spendern, wie die Stadt mitteilt.

So unterschiedlich wie die Anlässe sind, zu denen Bürgerbäume gespendet werden, so unterschiedlich sind die Standorte: in der Kepler- und Ehlersstraße, beim neuen Sportbad an der ZF-Arena, am alten Friedhof in Hofen, im Reiherweg in Seemoos, im Karl-Olga-Park, in der Waggershauser Straße, der Lise-Meitner-Straße, auf dem Friedhof in Kluftern, in der Holzgasse, in Fischbach hinter dem Friedhof in Richtung Brunnisach, in der Bodanstraße in Muntenried und vor dem Frei- und Seebad Fischbach.

„Allerorten wird über die Folgen des Klimawandels diskutiert und in vielen Kommunen ist das Thema ,Mehr Grün in der Stadt’ auf der Tagesordnung. Sie leisten durch Ihre Spende einen tollen und wichtigen Beitrag dafür, dass unsere Stadt grüner und noch lebenswerter wird“, bedankte sich Hans-Jörg Schraitle bei den Spendern.

Im Herbst wurden 62 Bürgerbäume gespendet, und zwar von Susanne Birkle und ihrer Schwester Conny, Eva Brenkmann, Maria Bucher, Carmen Crepinsek und Freunden, Elsbeth und Karl-Heinz de Lazzer, Maria-Theresia Dorner und den Kindern Julia und Matthias, Inge und Ottmar Grupp, Claus Hammerle, Claudia und Robert Keller mit Tochter Valerie, Klaus Krause, Michael Krause, Waltraud und Gerhard Müller mit ihren Gästen, Alfred Schlichte, Helga Schmidt, Gunthild Schulte-Hoppe und Ralf Hoppe, Margarita Stahl-Wund mit ihren Geschwistern Erika, Brigitta, Elfriede und Ferdinand sowie von den Freunden des Volleyballsports in Friedrichshafen. Als Geschenk an die Anwohner spendete Bernd Lutze anlässlich des 40-jährigen Bestehens seiner Galerie Lutze 40 Bürgerbäume. Mit den Bäumen wurden die Mittelstreifen der Keplerstraße und der Ehlersstraße begrünt.

Bei den Spenderbäumen handelt es sich um Bäume, die schon etwas größer und robuster sind. Gepflanzt und gepflegt werden die Bäume von Mitarbeitern des Baubetriebsamtes und des Stadtbauamtes. An jedem Bürgerbaum ist eine Plakette angebracht, die dokumentiert, wer den Baum gespendet und wer mit diesem Baum beschenkt wurde.