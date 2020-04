Die Stadt Friedrichshafen hat vier Vogelkirschen links und rechts der Fußgängerbrücke über die Brunnisach zum Lettenhof und eine freistehende Stileiche gepflanzt. Sie ersetzen die Weidentore, die Ende Februar dort standen und aus Sicherheitsgründen gefällt werden mussten, teilt die städtische Pressestelle mit.

Die tragenden Stämme der gefällten Weiden seien unter dem Schattendruck der umstehenden Bachgehölze morsch geworden und nicht mehr verkehrssicher gewesen. Die vier hochwüchsigen Vogelkirschen fügen sich laut Pressemitteilung gut gut in den naturnahen Auenwald entlang der Brunnisach ein. „Mit ihrer üppigen Blüte im Frühjahr und der reichen Fruchttracht im Sommer bringen sie Farbe zwischen die umstehenden Erlen, Weiden und Auengehölze. Insekten und Vögeln schenken sie reichlich Nahrung“, heißt es.

Die neuen Bäume seien so gepflanzt worden, dass sie ausreichend Licht haben und ihre Kronen sich schon in wenigen Jahren zu einem Kirschtor über der Holzbrücke vereinen werden. Die frei stehende Stileiche wurde in die offene Wiesenfläche gepflanzt und soll den dort stehenden Bänken in ein paar Jahren Schatten spenden. Die Bänke sollen noch gedreht werden, damit Spaziergänger beim Verweilen Richtung Südwesten auf die Feuchtbiotope und Obstplantagen blicken können.

Die Feuchtbiotope sind vor 15 Jahren als Ausgleichsmaßnahme für den Zeppelin-Ankerplatz am Flughafen geschaffen worden. Laut Pressemitteilung bieten sie heute dem Biber wie vor Tausenden von Jahren wieder einen Lebensraum. Darüber informieren die Bodenseepfad-Tafeln, die entlang des Spazierwegs zwischen der Kirche St. Gangolf über den Lettenhof nach Lipbach stehen.

Eine der Kirschen und die Stileiche seien bereits als Bürgerbäume gespendet worden, schreibt die Pressestelle. Für die drei restlichen Vogelkirschen werden gerne noch Bürgerbaumspenden im Wert von je 250 Euro entgegen genommen. Wenn gewünscht, werden die Spender mit ihren Widmungen auf kleinen Täfelchen an den Pflanzböcken angebracht.