Friedrichshafen lädt zu Führungen durch die Zeppelinstadt

Klassische Führungen durch die Zeppelinstadt finden am Dienstag, 6. September, und am Samstag, 10. September, um 10 Uhr statt. Vom Stadtbahnhof über den Schlosssteg und die Schlosskirche bis zum Zeppelin-Museum lernen die Teilnehmer alle Sehenswürdigkeiten der Friedrichshafener Innenstadt kennen, heißt es in der Pressemitteilung. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Bahnhofplatz 2.

Die Kosten für die Führung betragen sieben Euro. Kinder bis 14 Jahre und Besitzer der Bodensee-Card-Plus nehmen kostenlos teil, mit der Friedrichshafener Gästekarte und der Echt-Bodensee-Card gibt es einen Euro Ermäßigung. Eine Anmeldung ist per Telefon, E-Mail, durch eine Online-Buchung oder vor Ort in der Tourist-Information möglich.