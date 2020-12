Stadt kontrolliert Einhaltung der Quarantäne-Pflicht

Das Land ruft flächendeckend alle Ortspolizeibehörden zu einer Schwerpunktaktion auf: Am Mittwoch, 9. Dezember, und Donnerstag, 10. Dezember, sollen möglichst alle Personen, die aufgrund einer Corona-Infektion oder als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne sind, kontrolliert werden. Auch in Friedrichshafen werden stichproebenartig Kontrolllen durchgeführt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Seit 28. November gilt die neue Corona-Verordnung „Absonderung“. Seither erhalten die betroffenen Personen keine Quarantäne-Verfügungen mehr. Vielmehr haben sie sich unmittelbar aufgrund dieser Corona-Verordnung in Quarantäne zu begeben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter.

Mit der Schwerpunktaktion will das Land die Bevölkerung nochmals darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, die Quarantäne-Verordnung zu beachten. Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann ein Bußgeld nach sich ziehen. Die Einhaltung der Quarantäne gehört zu den wichtigsten Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten – nicht nur am Mittwoch und Donnerstag, sondern wann immer jemand eine entsprechende Anordnung zur Quarantäne erhält.

In der Regel wird von der Stadt die Einhaltung der Quarantäne in Stichproben kontrolliert, sowohl telefonisch als auch bei Vor-Ort-Kontrollen. Auch bei der nun geplanten Aktion sieht das Land diese Kontrollmöglichkeiten vor. Die Kontrollen werden vom Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung koordiniert und umgesetzt, der Gemeindevollzugsdienst übernimmt die Kontrollen vor Ort. Bei Bedarf und im Einzelfall wird das Polizeirevier Friedrichshafen unterstützen.

Anfang der Woche waren rund 488 Personen aufgrund einer Corona-Infektion oder als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne.