Stadt informiert über das Ergebnis der Sicherheitsbefragung

Die Stadt Friedrichshafen lädt laut einer Mitteilung am Mittwoch, 2. November, interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Informationsveranstaltung in den Alfred-Colsman-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses ein. Beginn ist um 18 Uhr. An diesem Abend wird das Ergebnis der Sicherheitsbefragung vorgestellt.

Wie sicher fühlen sich die Häflerinnen und Häfler in Friedrichshafen? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, fand vom 21. September bis 24. Oktober 2021 eine repräsentative Online-Bürgerbefragung statt. Rund 15 000, durch Zufall ausgewählte Häflerinnen und Häfler ab 14 Jahren, wurden zu ihrer Einschätzung und Meinung befragt.

Ziel der Befragung war es, wichtige Erkenntnisse über das Sicherheitsempfinden der Menschen, die in Friedrichshafen leben, zu erhalten. Entwickelt wurden die Inhalte der Befragung von Professor Dieter Hermann vom Kriminologischen Institut der Universität Heidelberg. Er wird die Ergebnisse der Befragung an diesem Abend vorstellen. Im Anschluss stellt Bürgermeister Dieter Stauber die geplanten Maßnahmen der Stadt Friedrichshafen vor. Darüber hinaus wird die Polizei das Ergebnis aus ihrer Sicht bewerten.

Danach gibt es ausreichend Zeit für die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen zum Ergebnis der Sicherheitsbefragung und den geplanten Maßnahmen zu stellen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.