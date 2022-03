Stadt informiert online und telefonisch über Ukraine-Hilfe

Die Stadt Friedrichshafen hat unter www.friedrichshafen.de/ukraine die wichtigsten Infos zusammengetragen: Welche Hilfe wird jetzt für Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, am dringendsten benötigt? An wen kann ich mich wenden? Die Stadt Friedrichshafen hat wenige Tage nach Kriegsbeginn Unterkünfte für rund 50 Flüchtlinge vorbereitet, weitere werden folgen – von Wohnungen über Wohnheime bis hin zu Wohncontainern und zur Not und kurzfristig auch in Hallen. Aber auch private Unterkünfte sind jetzt wichtig, betont OB Brand: „Helfen Sie mit Ihrem privaten Wohnraum und mit Ihrer Bereitschaft, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.“ Auch Dolmetscher für Ukrainisch-Deutsch werden gesucht. Im Moment gibt es außerdem einen großen Bedarf an Geld-, aber auch Sachspenden an Hilfsorganisationen, damit diese gezielt helfen können. Derzeit werden auf Bundesebene die rechtlichen Fragen zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine geklärt. Ukrainerinnen und Ukrainer sollten sich deshalb so schnell wie möglich nach Ankunft in Friedrichshafen beim Ausländeramt im Rathaus Friedrichshafen melden.

Außerdem hat die Stadt ein Infotelefon eingerichtet unter Telefon 07541 / 203 21 38 und 07541 / 203 21 39 (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr). Per Mail ist die Ukraine-Hilfe der Stadt Friedrichshafen zu erreichen über ukraine@friedrichshafen.de