Stadt informiert über geplanten Neubau in der Müllerstraße

Die Postbaugenossenschaft Stuttgart/Tübingen beabsichtigt, in der Müllerstraße 91 Wohnungen zu schaffen. Um die Bürger zu informieren, lädt die Stadt Friedrichshafen zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 14. Februar, in den Sitzungssaal des Technischen Rathauses, zweites Obergeschoss, Altbau, Charlottenstraße 12, ein. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Vertreter der Postbaugenossenschaft Stuttgart/Tübingen werden zunächst das geplante Vorhaben vorstellen und im Anschluss die Fragen der Anwesenden beantworten. Für das Bauvorhaben hatte die Postbaugenossenschaft Stuttgart/Tübingen bei der Stadt die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens beantragt. Sowohl der Technische Ausschuss wie auch der Gemeinderat haben für die innerstädtische Baumaßnahme prinzipiell grünes Licht gegeben, berichtet die Stadtverwaltung in einem Schreiben.

Die Konzeption der Postbaugenossenschaft sieht in der Müllerstraße vier neue Gebäude vor, die um einen campusähnlichen Platz arrangiert werden. Dabei ist beabsichtigt, in einem ersten Bauabschnitt das bisher noch freie Grundstück auf der Osthälfte zu bebauen, die Mieter in den Bestandsgebäuden in das neue Gebäude umzusiedeln und im zweiten Bauabschnitt die weiteren drei Gebäude zu verwirklichen, heißt es.

Um die Baumaßnahme umsetzen zu können, muss der bestehende Bebauungsplan „Dorfwiesenstraße“ geändert werden.

Im nächsten Verfahrensschritt ist der Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss für das Bebauungsplanverfahrens im Gemeinderat geplant. Sollte der Gemeinderat dem Entwurfsbeschluss zustimmen, werden die Planungen vier Wochen lang im Technischen Rathaus ausgelegt. In dieser Zeit können die Bürger ihre Stellungnahmen zur Planung abgeben. Nach Ablauf der Frist wird die Planung geprüft und bewertet. Die Ergebnisse fließen dann in die finale Beschlussfassung, den Satzungsbeschluss, ein. Der Satzungsbeschluss ist für Mitte 2018 vorgesehen. Danach wird der Bebauungsplan rechtskräftig und die Bebauung kann umgesetzt werden.

