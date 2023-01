Stadt hat noch Karten für Jahresempfang

Die Stadt Friedrichshafen lädt am Sonntag, 15. Januar, ab 18 Uhr zum Jahresempfang in das Graf-Zeppelin-Haus (GZH) ein. Für Kurzentschlossene gibt es noch kostenlose Eintrittskarten an der Information im Foyer.

„Ich freue mich, die Bürgerinnen und Bürger nach drei Jahren Pause wieder zum Jahresempfang in unser Graf-Zeppelin-Haus einladen zu können“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Es ist ein schöner Anlass, bei dem sich die Menschen aus Friedrichshafen zum Jahresbeginn treffen, miteinander ins Gespräch kommen und so gemeinsam in das neue Jahr starten.“

In seiner Rede werde der Oberbürgermeister auf die Themen zurückblicken, die Friedrichshafen und die Bürgerinnen und Bürger 2022 bewegt haben, heißt es in der Ankündigung. Gleichzeitig gebe Brand aber auch einen Ausblick auf die Herausforderungen und Aufgaben, welche die Stadt im Jahr 2023 zu bewältigen hat. Es spielt das Stadtorchester Friedrichshafen unter der Leitung von Pietro Sarno.

An den offiziellen Teil im Hugo-Eckener-Saal schließt sich ein Stehempfang an, der Gelegenheit zu Gesprächen bietet. Wer noch keine Eintrittskarte hat oder sich kurzfristig zum Besuch des Jahresempfangs entscheidet, für den gibt es noch am Veranstaltungsabend Karten an der GZH-Information. Der Einlass ist nur mit Eintrittskarte möglich.

Das GZH wird laut Stadt eine Stunde vor Beginn des Empfangs, also ab 17 Uhr, geöffnet. Für Gehörlose wird die Rede von Oberbürgermeister Andreas Brand von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt. Die Eintrittskarten zum Jahresempfang gelten am Veranstaltungstag zur einmaligen, kostenfreien Hin- und Rückfahrt mit Bussen und Bahnen innerhalb des Stadtgebiets Friedrichshafen (Tarifzonen 10/110/111).