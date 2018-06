Stadt genehmigt Bordell neben Klärwerk nicht

Der Verkauf der Vergnügungsbetriebe rund um das ehemalige Laufhaus an der Flugplatzstraße ist geplatzt. Die Familie Gommeringer, Besitzer der Grundstücke und Gebäude, ist von dem Geschäft zurückgetreten, weil die Stadt kein passendes Ausweichgrundstück zur Verfügung stellte.

Seit 2011 der Baubeschluss für die neue Firmenzentrale fiel, arbeiten ZF und die Stadt daran, das Umfeld des größten Häfler Unternehmens zu verbessern. Einige wichtige Maßnahmen sind bereits umgesetzt: Ehlers- und Löwentalerstraße sind aufgehübscht, zwei Kreisverkehre sorgen – meistens jedenfalls – für einen ordentlichen Verkehrsfluss. Dazu wurden einige Nachbarn, die ein schlechtes Licht – nämlich rotes – auf ZF werfen, umgesiedelt. Um in den Besitz von drei Häusern zwischen Löwentalerstraße, Ailinger Straße und Charlottenstraße zu kommen, machte die Stadt dem Vernehmen nach eine Million Euro locker.

Ehepaar fühlt sich verschaukelt

Seit dem vergangenen Jahr ist ZF Besitzer des ehemaligen „Bodensee-Bordell“ an der Flugplatzstraße. Gerne wäre das Unternehmen auch die Vergnügungsbetriebe in den umliegenden Gebäuden losgeworden. Deshalb schlossen die ZF und die Familie Gommeringer am 4. August 2014 einen sogenannten „aufschiebend bedingten“ Kaufvertrag. Aufschiebende Bedingung bedeutet, dass dem bisherigen Eigner ein alternatives Grundstück zur Bebauung beziehungsweise Nutzung zur Verfügung gestellt wird.

Der Kauf dieses alternativen Grundstücks hatten Stadt und Eheleute Gommeringer bereits am 20. Mai 2014 beurkundet – natürlich ebenfalls „aufschiebend bedingt“. Dabei handelte es sich um eine 1910-Quadratmeter-Fläche neben dem Klärwerk in FN-Ost. Kaufpreis: 477 500 Euro (250 Euro/Quadratmeter) Für eine Investitionssumme von 1,8 Millionen Euro sollte dort ein neues Vergnügungsviertel mit Bordell, Spielhalle, Wettbüro, Tanzbar und drei Wohnungen entstehen. Mitte 2016 dann die Kehrtwende: Die Stadtverwaltung lehnte eine entsprechende Bauvoranfrage ab – unter anderem, weil „Belange des Forstes und Bodenschutzes tangiert“ werden. Konkret bestünde die Gefahr einer „dauerhaften Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen“. Weil sie nach dieser Entscheidung mit diesem Grundstück nichts anfangen konnte, zog die Familie Gommeringer zum 31. Dezember 2016 fristgerecht eine Ausstiegsklausel – damit wurden sowohl der Verkauf an ZF als auch der Ankauf des Grundstücks in FN-Ost rückgängig gemacht. „Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen“, sagen sie gegenüber der Schwäbischen Zeitung zur Ablehnung ihrer Anfrage. „Außerdem waren diese Dinge schon bekannt, bevor wir den Kaufvertrag mit der Stadt abgeschlossen haben.“ Die Gommeringers zeigen sich ziemlich enttäuscht und fühlen sich „von der Stadt an der Nase herumgeführt“. Für sie ist die Sache jetzt erstmal erledigt: „Jetzt behalten wir die Gebäude an der Flugplatzstraße halt.“

ZF hält sich mich Kritik zurück

Die Stadtverwaltung lässt wissen, dass die Bauvoranfrage „aus verschiedenen Gründen“ nicht genehmigungsfähig gewesen sei. Grundsätzlich könne sich die Baubehörde nicht zu Details aus Anfragen oder Gesprächen mit Grundstücks- oder Bauinteressenten äußern.

Nicht nur die Gommeringers, sondern auch ZF kann eigentlich nicht besonders glücklich über die jüngste Entwicklung sein. Mit Kritik hält man sich aber zurück. Ein Unternehmenssprecher lässt wissen, dass ZF „grundsätzlich großes Interesse an einer zusammenhängenden Fläche im Bereich des Ausbildungszentrums und dem im Jahr 2012 erworbenen Grundstück der Firma Züblin“ habe. „Unser Ziel ist, diese Flächen zu gegebener Zeit gesamt neu zu ordnen und zu nutzen.“

Das dürfte jetzt noch eine Weile dauern.

Mehr entdecken: Nächstes Bordell ist dicht

Mehr entdecken: Gericht kippt Prostitutionsverbot

Mehr entdecken: Prostitutionsverbot in Friedrichshafen gekippt

Mehr entdecken: Gericht entscheidet zugunsten der Prostituierten

Mehr entdecken: Auch am Bodensee gibt es verschleppte Frauen

„Klein Paris“, „Venus“ oder „Rotes Haus“ – so heißen Bordelle und Saunaclubs an der Flugplatzstraße in Friedrichshafen. Weil sie Stadt und dem Autozulieferer ZF ein Dorn im Auge waren, sollten sie an einen unscheinbareren Ort umziehen. Doch daraus wird vorerst nichts.