Stadt Friedrichshafen will marode Notunterkunft weiter nutzen

Die Wohnungen in dem maroden Mehrfamilienhaus an der Eintrachtstraße 18, in dem die Stadt bislang Menschen untergebracht hat, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, sollen bis Mitte Juni geräumt werden – damit das Gebäude abgerissen werden kann. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Dass sich die Situation der Bewohner verbessert, ist aber eher nicht zu erwarten, denn zumindest ein Teil von ihnen soll lediglich ins Nachbarhaus Nr. 22 verlegt werden, dessen Zustand ähnlich erbärmlich ist – und das voraussichtlich noch drei Jahre stehen bleiben soll.

Als „Horrorbude“ bezeichnet Maciej Chojnacki das, was er zusammen mit seiner Lebensgefährtin und den beiden vier- und sechsjährigen Söhnen auf 38 Quadratmetern in der Eintrachtstraße 22 bewohnt. Massiver Schimmelbefall in allen Ecken, auch dort, wo die Kinder schlafen. Chojnacki sagt, dass er die Wände und Decken immer und immer wieder reinige und neu streiche. „Das bringt aber nichts, weil der Schimmel sofort wiederkommt.“ Daran ändere auch massives Lüften nichts. Eigentlich müsse der komplette Putz abgeschlagen werden, um eine Isolierung anzubringen und die Wände dann neu zu verputzen, so Chojnacki, der darauf verweist, dass er lange genug selbst als Gipser gearbeitet habe, um zu wissen, dass das Problem anders nicht zu lösen ist.

Vergeblich bei Stadt nachgehakt

Die Wohnung hat Chojnacki, der derzeit arbeitslos ist, im März 2016 über die Stadt zugewiesen bekommen. Anfangs habe es geheißen, dass sie nur eine Übergangslösung sei. Seitdem habe er immer wieder vergeblich nachgehakt. Er habe sogar angefragt, ob er die mittlerweile leerstehende Wohnung gleich nebenan beziehen könne, weil der Schimmelbefall dort nicht ganz so ausgeprägt sei. Chojnacki ist überzeugt davon, dass der Schimmel Schuld daran ist, dass seine beiden Söhne permanent husten und auch von anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen geplagt werden. Ein ärztliches Schreiben bestätigt, dass beide Kinder häufig an schweren Infekten leiden und dass der Schimmel eine mögliche Ursache dafür sein könnte.

Zuletzt hat die Schwäbische Zeitung vor einigen Monaten über die beiden Gebäude an der Eintrachtstraße berichtet. Die Stadtverwaltung räumte damals zwar den maroden Zustand der Gebäude ein, einen Teil der Verantwortung für die Schimmelbildung schob man im Rathaus aber auch dem Verhalten der Bewohner zu: Häufig würden die Wohnungen nicht ausreichend gelüftet. Von Seiten der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG), der die beiden Gebäude gehören, hieß es, dass eine Sanierung nicht mehr angezeigt sei, dass man aber auf gemeldete Probleme mit Schimmelbefall grundsätzlich reagiere. Maciej Chojnacki bestätigt zwar, dass auch der Hausmeister schon versucht habe, den Schimmel zu beseitigen. Dieser Versuch sei aber ebenso erfolglos geblieben wie seine eigenen.

Die SWG plant, im Bereich zwischen Eintracht-, Wittenwiesen- und Messestraße ab Ende 2018/Anfang 2019 insgesamt 92 neue Wohnungen zu bauen. Das Haus Eintrachtstraße 18 muss dafür weichen, weshalb es auch bis Mitte Juni geräumt werden soll. Das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt (BSU) hat dort noch sieben Wohnungen als Notunterkünfte belegt.

Weil das Grundstück von Haus Nummer 22 für das erste Bauquartier nicht benötigt wird, soll das Gebäude erst mal stehen bleiben, voraussichtlich noch bis 2021. Das BSU nutzt darin aktuell acht Wohnungen als Notunterkünfte. Ob das bis 2021 so bleiben soll, liege im Ermessen des BSU, sagt SWG-Geschäftsführer Paul Stampfer, der zwar unumwunden zugibt, dass die Gebäudesubstanz sehr schlecht sei, aber auch darauf hinweist, dass Schimmel in sehr vielen alten Gebäuden in Friedrichshafen ein Problem sei.

Die Stadtverwaltung erklärt gegenüber der Schwäbischen Zeitung, dass Bewohner einer Obdachlosenunterkunft grundsätzlich dazu verpflichtet seien, sich selbstständig eigenen Wohnraum zu suchen. Sollten sie keine Wohnung finden, biete „das BSU selbstverständlich Alternativen an“, heißt es in der Stellungnahme.

Auf die Frage, ob es angesichts der akuten Wohnraumknappheit schwierig sei, für die Bewohner der Gebäude an der Eintrachtstraße andere Unterkünfte zu finden, schreibt die Stadtverwaltung:

Bisher konnte für alle betroffenen Bewohner eine alternative Wohnung gefunden werden.“

Das bezieht sich allerdings nur auf die Eintrachtstraße 18, weil auch nur dieses Gebäude akut geräumt werden muss. Und zumindest für einen Teil der betroffenen Bewohner heißt diese Alternative dann eben: Eintrachtstraße 22. Vom Regen in die Traufe?

Im Rathaus sieht man das nicht so. Das BSU habe „keine Anhaltspunkte dafür, dass die Nutzbarkeit der zur Verfügung stehenden Wohnungen zum Zwecke der Unterbringung Obdachloser eingeschränkt“ sei, heißt es dort. Von Seiten des BSU bestünden „keine Pläne, in naher Zukunft Wohnungen im Gebäude Eintrachtstraße 22 nicht mehr zu belegen.“