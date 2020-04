Stadt Friedrichshafen arbeitet wieder in eingeschränkten Normalbetrieb

Die Stadtverwaltung arbeitet ab Mittwoch wieder im eingeschränkten Normalbetrieb. Außerdem bietet der Bürgerservice erweitert Öffnungszeiten. Das teilt die Stadt mit.

Seit 23. März hat die Stadtverwaltung Friedrichshafen zum vorsorglichen Schutz und zur Unterbrechung der Infektionsketten im Basisbetrieb gearbeitet. Nun werde schrittweise der Normalbetrieb mit Publikumsverkehr wiederhergestellt, heißt es in der Mitteilung. Einige Einschränkungen und Änderungen gelten allerdings weiterhin.

„Der Schutz der Bevölkerung, der Kollegen und die Unterbrechung der Infektionsketten waren oberstes Ziel in den vergangenen Wochen und das ist uns bei der Stadtverwaltung gut gelungen: Bisher ist keiner der Beschäftigten erkrankt“, wird Bürgermeister Dieter Stauber zitiert. Jetzt könne wieder weitestgehend in den Normalbetrieb zurückgekehrt werden.

Mund-Nasen-Masken für die Besucher der Rathäuser und Dienststellen verpflichtend

Derzeit würden alle städtischen Mitarbeiter mit Alltagsmasken versorgt werden, außerdem würden die Bereiche mit Kundenkontakt mit Schutzscheiben ausgerüstet, heißt es weiter. Außerdem sei das Tragen von Mund-Nasen-Masken für die Besucher der Rathäuser und Dienststellen verpflichtend und es werde darauf geachtet, dass im Gebäude die Abstandsregeln eingehalten werden können. Bei größerem Andrang könne es also vorkommen, dass vor dem Gebäude gewartet werden muss. An den Rathäusern werde es weiterhin Einlasskontrollen geben.

Aktuell lägen beim Bürgerservice laut Mitteilung rund 1000 Dokumente zur Abholung bereit. Um die zügige Aushändigung zu ermöglichen, gebe es vorübergehend einen zusätzlichen Schalter im Erdgeschoss des Rathauses.

Der Extraschalter, an dem nur Dokumente ausgegeben werden, sei über den Seiteneingang zwischen Kirchplatz und Eugen-Bolz-Straße zu erreichen und werde ausgeschildert.

Bürgerservice im Rathaus am Adenauerplatz vorübergehend die Öffnungszeiten erweitert

Außerdem habe der Bürgerservice im Rathaus am Adenauerplatz vorübergehend die Öffnungszeiten erweitert: Von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und nachmittags – außer mittwochs – von 14 bis 18 Uhr. Samstags bleiben die Öffnungszeiten wie bisher von 9 bis 13 Uhr.

Wer eine Angelegenheit beim Bürgerservice, im Standesamt oder bei Fachämtern zu erledigen habe, wird gebeten, sich vorher telefonisch oder online anzumelden. Für viele Angelegenheiten sei ein Besuch im Rathaus nicht notwendig und der Kontakt per Telefon oder E-Mail ausreichend.

Es seien auch wieder Termine in den Fachämtern im Rathaus am Adenauerplatz und im Technischen Rathaus in der Charlottenstraße möglich. Die Ortsverwaltungen und das Bürgeramt Fischbach bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen. In den Räumen des Bürgeramts Fischbach werden vorübergehend nach Terminvereinbarungen ausschließlich Rentenangelegenheiten bearbeitet.