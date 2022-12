Stadt dankt Ehemaligen bei der Adventsfeier

Rund 150 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben sich auf Einladung von Oberbürgermeister Andreas Brand zur Adventsfeier im Graf-Zeppelin-Haus getroffen. Werner Krauthause, der frühere Leiter des städtischen Hochbauamtes, bereitete den stimmungsvollen Jahresausklang vor.

„Ich freue mich, dass Sie auch im Ruhestand immer noch mit der Stadtverwaltung verbunden sind und die Gelegenheit nutzen, sich mit Ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Sie alle haben während Ihrer aktiven Dienstzeit maßgeblich zum positiven Image der Stadtverwaltung beigetragen. Dafür herzlichen Dank“, so Oberbürgermeister Andreas Brand.

Dann nahm er die Ehemaligen in seiner launigen Ansprache mit auf einen bebilderten Spaziergang durch die großen und kleinen Geschehnisse im Jahr 2022. Dabei erinnerte er unter anderem an den Einsatz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bei der Seeputzete, an die Jubiläums-Feier zur Eingemeindung Klufterns vor 50 Jahren, an die Hauptprobe der Feuerwehr in der Pestalozzischule, an das neue Schwätzbänkle des Seniorenbeirates, das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Sarajevo, den Empfang der Fußball-Vize-Europameisterin Giulia Gwinn oder die OB-Radtour. Nicht fehlen durften bei den Bildern des Jahres das Seehasenfest, das Kulturufer, der Besuch von Kanzler Olaf Scholz und die Bodensee-Weihnacht.

„Der Streifzug durch das Jahr zeigt, wie viele Angebote es in unserer Stadt für die Bürgerinnen und Bürger gibt. Sie, liebe ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben dafür den Grundstein gelegt. Vieles wäre heute ohne die engagierte Arbeit der aktiven Mitarbeitenden unserer Stadtverwaltung nicht möglich“, so Brand. Er wünschte allen Ehemaligen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2023. Musikalisch umrahmt wurde die Adventsfeier von Reinhold Seidemann am Klavier.