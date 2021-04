Stadt beschafft für Kitas Spuck-Lolli-Tests

Das Land Baden-Württemberg hat für Kindertagesstätten und Kindergärten eine Testkonzeption verabschiedet: Vorgesehen ist die stufenweise Einführung von regelmäßigen Schnelltests bei Kita-Kindern. Kita-Personal wird bereits seit Ende Februar zweimal die Woche getestet. So die Stadtverwaltung in einer entsprechenden Pressemitteilung.

„Es ist uns wichtig, dass die Häfler Kitas möglichst sicher und möglichst umfassend Betreuung anbieten können, nicht nur zur Entlastung der Eltern, sondern auch für die Entwicklung der Kinder im täglichen Kontakt mit Gleichaltrigen und im Spiel mit Freundinnen und Freunden“, wird Bürgermeister Andreas Köster, in dessen Dezernat das Amt für Bildung, Betreuung und Sport angesiedelt ist, zitiert. Durch die ansteckenderen Virus-Mutationen seien Kinder aber inzwischen stärker betroffen als noch zu Beginn der Pandemie, daher betone Köster: „Der Einsatz von Schnelltests ist ein wesentlicher Baustein in dieser Pandemie, hilft Infektionen früh zu entdecken und sorgt für mehr Sicherheit. Regelmäßig Tests können ein wenig Normalität in den Alltag von Kindern und Eltern bringen.“

Die Stadt beschaffe daher für alle Kinder über drei Jahren in den Häfler Kindergärten und Kindertagesstätten – unabhängig von der Trägerschaft – kindgerechte Schnelltests und organisiere auch die Verteilung an die Träger der Kita-Einrichtungen in Friedrichshafen. Bisher gebe es vom Land keine Testpflicht für Kinder, die Schnelltests seien also freiwillig. Zum Einsatz kämen sogenannte Kombitests, die sowohl als Spucktest als auch als Lolli-Test genutzt werden könnten und besonders einfach in der Anwendung seien: Für den Test werde eine Speichelprobe genommen, der Nasen-Abstrich könne also entfallen. Das Ergebnis liege nach 15 Minuten vor. Die Tests seien vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen.

Die Testung werde dann ab nächster Woche, 19. April, von den jeweiligen Einrichtungen selbst organisiert, diese würden auch die Eltern über das Testangebot für die Kita-Kinder informieren. Die Stadt empfehle, dass Eltern ihre Kinder selbst zu Hause testen und verantwortlich mit dem Testergebnis umgehen. Bei positivem Test solle das Kind zu Hause bleiben, die Kita-Leitung informiert werden und zur Kontrolle ein PCR-Test, beispielsweise beim Kinderarzt, gemacht werden.

Die Finanzierung der Schnelltests für Kita-Kinder wird vorerst von Land, Städten und Gemeinden übernommen – allerdings fordern sie eine Übernahme der Kosten durch den Bund und gehen daher in Vorleistung. Eine entsprechende Kostenregelung des Bundes liege noch nicht vor. Aktuell würden in Friedrichshafen 2102 Kita-Kinder ab drei Jahren in Kindertageseinrichtungen betreut.